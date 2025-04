Budete mať husiu kožu a vyrazí vám dych: Drsný nový film s Ramim Malekom musíte vidieť

Neviete čo robiť cez víkend? Zamierte do kina! Pripravili sme pre vás zoznam tých najlepších filmových noviniek, ktoré si nemôžete nechať ujsť. Od napínavých trilerov až po vtipné animáky.

Amatér

Máte chuť na napínavý akčný triler s intenzívnym tempom a nezabudnuteľnými postavami? Nezmeškajte nový film Amatér.

V hlavnej úlohe sa predstavil známy herec Rami Malek, ktorý si zahral brilantného, ale introvertného vyšetrovala CIA, ktorý žije v tieni veľkej centrály. No jeho život sa zmení, keď pri teroristickom útoku v Londýne zahynie jeho manželka a on sa rozhodne vziať celú situáciu do vlastných rúk.

Táto adrenalínová jazda, ktorá vás udrží v napätí do poslednej minúty, už stihla získať na filmovom portáli ČSFD hodnotenie 70 %.

Zabitý večer

Triler s názvom Zabitý večer vám ponúkne poriadnu dávku napätia. Film vás zavedie do sveta, kde nič nie je také, ako sa zdá a aj tie najpokojnejšie chvíle sa môžu zmeniť na nočnú moru.

Hlavnou postavou je Violet, mladá vdova, ktorá sa po dlhých mesiacoch izolácie rozhodne skúsiť rande naslepo. Na začiatku sa zdá byť všetko perfektné, neznámy aj miesto stretnutia pôsobia ideálne. No zdanlivo nevinné rande sa rýchlo zmení na psychologickú hru.

Tejto napínavej jazde na portáli ČSFD svieti slušné hodnotenie — 67 %, diváci ju označujú za „skvelú psychologickú drámu“.

Hľadá sa slon

Detského diváka určite zaujme originálny animovaný film, ktorý je plný dobrodružstva, humoru a zábavy. Táto akčná „rozprávka“ vás vezme na nezabudnuteľnú cestu za hľadaním uniknutej slonice.

Príbeh začína v Las Vegas, kde zmizla veľká a temperamentná slonica, ktorá vystupovala v známej tanečnej šou. Jej bezradný majiteľ sa preto rozhodne najať najlepšieho agenta, ktorý však zistí, že nie každé zvieratko by malo byť nájdené. Pretože ak niektoré z nich pustíte na slobodu, môže vám priniesť niečo oveľa hodnotnejšie, ako sú peniaze — pravých priateľov.

Táto snímka získala na ČSFD hodnotenie 65 % a diváci tvrdia, že zaručene rozosmeje malých i veľkých.