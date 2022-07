Britney Spears šokovala fanúšikov: Zdieľala video, v ktorom spieva svojím pravým hlasom. Znie inak, ako by ste čakali

Speváčka Britney Spears dokáže svojimi príspevkami na sociálnych sieťach spôsobiť poriadny rozruch. Už niekoľkokrát zverejnila odvážne fotografie alebo videá, na ktorých si zakrývala prsia iba rukami a pózovala v odvážnych polohách. Tentokrát jej fanúšikovia zostali šokovaní v tom najlepšom zmysle slova. V novom videu zaspievala svojím vlastným hlasom hit Baby One More Time a ľudia nešetrili chválou.

Britney Spears na svojom Instagrame zverejnila video, v ktorom stojí pred zrkadlom s mobilom v ruke a nakrúca sa pri tom, ako spieva skladbu, ktorá je nepochybne srdcovkou mnohých jej fanúšikov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Britney Spears (@britneyspears)

Svoj hlas zdieľala po dlhej dobe

Pieseň spieva v pochmúrnejšom tóne, než ako sme zvyknutí. A aj to v rozsiahlom statuse odôvodnila. „Svoj hlas som nezdieľala už extrémne dlho… možno až pridlho. Tu sa doma hrám s inou verziou BABY,“ napísala speváčka.

Pokračovala tým, že 14 rokov žiadala inú verziu tejto pesničky, no producenti jej povedali nie. Ďalej pridala úprimné vyjadrenie, v ktorom opísala, ako bola zahanbená a ľudia z nej urobili nulu.

Vzali jej práva, zničili jej ženstvo

„Stáli pri mojich dverách a povedali mi, že nemôžem mať kľúče od auta a odísť sama preč. Urobili zo mňa nič, všetci do jedného!!! A ako som už povedala, vzali mi moje práva, moje ženstvo bolo zničené,“ dodala.

Spomenula tiež, že toto teraz zdieľa preto, lebo si je vedomá svojej lásky a vášne k spevu. „Moja vlastná rodina zo mňa urobila hlupáka. Nebudem obeťou, HIT ME BABY ONE MORE TIME???“

Prečo má iný hlas, než aký poznáme z nahrávok?

Ak vás skutočný hlas Britney Spears zaskočil, nie ste sami. Unilad upozornil na to, že podľa Marka Hughesa, autora knihy Buzzmarketing: Get People To Talk About Your Stuff, bol hlas Britney vždy odlišný od toho, aký sme poznali z jej nahrávok. Za vytvorením „zvuku“, ktorý pod pojmom „Britney“ poznáme, stál jej producent, s ktorým sa dostala až na vrchol.

Pre fanúšikov je teda stále výnimočné počuť jej skutočný hlas. A preto nešetrili v komentároch pod príspevkom chválou. Nazvali ju „kráľovnou vokálov“ alebo prosili, aby nahrala ďalší album. Objavili sa aj prosby, ktoré chceli, aby prespievala a nahrala ešte raz tento hit.