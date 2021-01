Británia zavedie povinnú karanténu. Ľudia prichádzajúci zo zahraničia ju budú musieť absolvovať v hoteloch

Británia čoskoro zavedie povinnú karanténu v hoteloch pre cestujúcich zo zahraničia. S odvolaním sa na britskú televíziu ITV o tom v pondelok informoval denník The Guardian.

Podľa novinára Paula Branda hotelové reťazce očakávajú, že vláda v utorok oznámi nútenú karanténu pre tých, ktorí pricestujú do Británie. Reťazce sa podľa slov novinára už teraz pripravujú na rozhovory týkajúce sa pripravovaného opatrenia. “Ľudia by boli v karanténe 10 dní a v hotelových izbách by sa aj stravovali,” napísal Brand na Twitteri.

Kvôli mutácii sa sprísnia opatrenia pre cestujúcich

Dodal, že nariadenie bude musieť byť ešte schválené na utorňajšom stretnutí ministrov, no podľa neho niekoľko zdrojov z vládneho prostredia tvrdí, že aj keď panujú medzi zákonodarcami isté nezhody, týkajú sa iba detailov.

Ako uvádza agentúra Reuters, britský premiér Boris Johnson v pondelok vyhlásil, že v súvislosti s novými, pravdepodobne nákazlivejšími variantmi koronavírusu uvažuje nad sprísnením karanténnych opatrení na hraniciach.

“Musíme si uvedomiť, že existuje prinajmenšom teoretické riziko, že tu budeme mať variant vírusu, proti ktorému bude vakcína neúčinná. Musíme byť preto schopní udržať to pod kontrolou,” povedal Johnson. “Chceme zabezpečiť, aby sme ochránili naše obyvateľstvo a túto krajinu pred reinfekciou zo zahraničia. Potrebujeme riešenie. Myšlienka týkajúca sa hotelov je určite vecou, na ktorej teraz aktívne pracujeme,” potvrdil Johnson. Dodal, že za pobyt v nich by si cestujúci platili.

Posledné varianty vírusu, ktoré sa objavili v Spojenom kráľovstve, Juhoafrickej republike a Brazílii, sa pravdepodobne šíria ľahšie a vedci tvrdia, že spôsobia viac prípadov nákazy, úmrtí aj hospitalizácií. Rovnako ich znepokojuje potenciálna možnosť zníženia účinku vakcín.