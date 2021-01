Polícia zverejnila, ako budú od zajtra vyzerať kontroly. Nezabudnite si potvrdenie o negatívnom výsledku testu

Ako už avizovali členovia vlády v zastúpení ministra zdravotníctva Krajčího a premiéra Igora Matoviča, od 18. januára do 26. januára prebieha na Slovensku skríningové celoplošné testovanie.

Dnes je posledný deň, kedy môžete na test zájsť, od zajtra je potrebné sa pripraviť na kontroly. Od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rovnako platí podmienka negatívneho testu aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Prevádzkovateľ zariadení je oprávnený požadovať predloženie dokladu o negatívnom teste, respektíve doklad o výnimke. Rovnako je oprávnený do týchto dokladov nahliadnuť. Negatívne testy sa budú kontrolovať aj pred vstupom do zamestnania.

Výnimky majú aj ďalšie osoby okrem seniorov a maloletých, nájdete ich v našom aktuálnom článku.

Polícia sa chystá na prísne kontroly

Ako avizovala Polícia Slovenskej republiky na svojej facebookovej stránke, nové pravidlá zákazu vychádzania budú policajti vo zvýšenej miere kontrolovať od 27.01.2021 na celom Slovensku. Zákaz vychádzania platí do 7. februára. Uznávať sa budú negatívne výsledky z PCR testov a antigénových testov, ale aj doklad, ktorý dokazuje, že ste koronavírus prekonali.

Kde negatívny test potrebujete:

práca, pracovný pohovor a uzavretie pracovnej zmluvy

pošta, banka, poisťovňa

čistiareň odevov, opravovňa obuvi, trafika, optika, knižnica

servis bicyklov, autoservis, STK

výdajné miesta obchodov, zásielkovní, e-shopov

orgán verejnej moci na úkon, ktorý sa nedá spraviť na diaľku

pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v okrese (výnimky majú deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov, osoby ZŤP)

vycestovanie do zahraničia a cesta späť

cesta žiaka 2. stupňa a poslucháča do školy

sprevádzanie dieťaťa do MŠ, žiaka a poslucháča do školy

povolené hromadné podujatie

Kde negatívny test nepotrebujete:

nákup a zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode alebo obdobnom mieste (potraviny, lieky krmivo pre zvieratá)

lekár a lekáreň

testovanie na covid-19

pohreb, uzavretie manželstva, krst

starostlivosť o blízku osobu, ktorá je na to odkázaná

vychádzka s dieťaťom do 3 rokov do 1 km od bydliska

veterinárna starostlivosť

cesta dieťaťa do MŠ a do I. stupňa ZŠ

cesta dieťaťa za rodičom

dostavenie sa pred OČTK

Súdne pojednávanie

Krajčí takisto avizoval, že po celoplošnom skríningu by sa Slovensko malo rozdeliť podľa výsledkov na 37 horších a 36 lepších okresov – v horších sa bude plošný skríning opakovať a v období medzi 3. a 7. februárom bude potrebné sa opäť preukázať negatívnym testom. “Tie okresy, ktoré na tom budú lepšie, sa od 3. februára vrátia akoby do stavu, ktorý je v súčasnosti,” dodal.