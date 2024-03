Brit navštívil slovenské potraviny a šokovali ho ceny: Za obložený chlieb dal 1,59 eura, toto si kúpil za 6 eur

Možno poznáte ten pocit, keď vyrazíte na výlet do zahraničia a aj obyčajný nákup v supermarkete sa stáva dobrodružstvom, pretože tu natrafíme napríklad na obľúbené snacky v príchutiach, ktoré u nás doma nepoznáme. Je však zaujímavé sledovať, ako reagujú na našu krajinu cudzinci, ktorí ju navštívia a ochutnajú sladkosti, ktoré sú pre nás samozrejmosťou, no pre nich niečím novým. V posledných dňoch na vás na TikToku mohlo vybehnúť video cestovateľa, influencera, a ako sme zistili aj víťaza britskej verzie Survivora, Matthewa Haywooda, ktorý sa ocitol v Bratislave a nakrútil tu niekoľko zaujímavých videí.

Ochutnal halušky, obľúbené slovenské sladkosti, ale napríklad aj raňajky v McDonalde, ktoré ho prekvapili. Tieto videá získali na sociálnej sieti dohromady stovky tisíc pozretí — takže vďaka za dobrú propagáciu Slovenska.

Najvirálnejšie z nich sa môže pochváliť viac ako 400-tisíc pozretiami a Matthew v ňom ukazuje, čo všetko si dokázal kúpiť za 5 libier na Slovensku v takzvanom „corner shope“, teda v malých potravinách „na rohu“.

Čo kúpil za necelých 6 eur?

Navštívil konkrétne potraviny Delia za účelom utratiť tu 5 libier, čo je v prepočte necelých 6 eur. Do svojho nákupného košíka zbalil čipsy, dve čokolády margot a obložený chlieb.

Keď ochutnal čipsy s príchuťou barbecue, ktoré u nich doma nemajú, usúdil, že ich potrebujú tiež, pretože mu chutili. Prekvapil ho však obložený chlieb so šunkou a plátkom uhorky, za ktorý zaplatil 1,59 eura a zhodnotil, že za tie peniaze vôbec nestál.

Matthew predtým navštívil aj Poľsko, konkrétne potraviny Žabka, a urobil tu podobný „experiment“. A porovnanie vás možno vôbec nepoteší.

Menší nákup ako v Poľsku

Kým na Slovensku si za 5 libier kúpil celkovo štyri položky, v Poľsku odchádzal z potravín s plnším košíkom. Aj sám podotkol, že si v nákupnej taške odnáša toho menej, než to bolo u našich susedov.

Takže aj z pohľadu cudzinca sa potvrdilo, že nákupy v slovenských potravinách nie sú najlacnejšie, čo ale pravdepodobne veľmi dobre viete. No keď vyrazíte do zahraničia, skúste sa inšpirovať Matthewom a ochutnajte aj niečo nové. Nielen na večeri v reštaurácii, ale aj takto, pri zdanlivo bežnom nákupe v obchode. Pretože aj takýmto spôsobom sa dá spoznávať krajina a spestríte si aj naoko najnudnejšiu časť dovolenky.

Matthew ďalej putoval do Maďarska, kde taktiež vyrazil do miestnych potravín. Kúpil si tu síce rovnakú značku čipsov ako u nás, no zostalo mu dosť peňazí na väčší počet položiek, než na Slovensku.