Boli zmrazené pred 30 rokmi, ich otec mal vtedy 5 rokov: Dvojičky sa narodili z najstarších embryí na svete

Teoreticky, práve narodené dieťa môže byť staršie ako jeho rodičia. Ako je to možné? Moderná medicína dnes umožňuje takmer čokoľvek, napríklad znovu oživiť embryá, ktoré boli zmrazené pred desiatkami rokov. Embryá dvojičiek, ktoré sa narodili Rachel a Philipovi Ridgewayovcom, boli totiž zmrazené pred 30 rokmi.

Článok pokračuje pod videom ↓

Embryá boli zmrazené 30 rokov

Písal sa rok 1992, keď lekári zmrazili embryá dvojičiek, ktoré sa napokon do rodiny Ridgewayovcov narodili 31. októbra 2022, píše CNN. Timothy a Lydia sú v súčasnosti deti, ktoré sa ako živé a zdravé narodili z najdlhšie zmrazených embryí. Doteraz bola držiteľkou rekordu Molly Gibsonová, ktorá sa narodila v roku 2020. V jej prípade bolo embryo zmrazené 27 rokov.

Mollyna sestra Emma sa zas narodila po tom, čo bolo embryo zmrazené 24 rokov. Odborníci zatiaľ nevedia presne určiť, kedy je už embryo pristaré na to, aby sa z neho narodilo živé a zdravé dieťa. To, že tieto to zvládli tak dlho, je pre nich fascinujúce. V čase, keď embryá vznikli a boli zamrazené, mal ich otec Philip len 5 rokov.

Ridgewayovci majú už 4 deti, najstaršie z nich má 8 rokov. Predsa len sú však novorodené dvojičky v istom zmysle staršie ako ich najstarší súrodenec. Embryá boli vytvorené zo spermií a vajíčok od dobrovoľných darcov, pričom muž mal vyše 50 rokov a žena 34. Zamrazené boli 22. apríla v roku 1992.

Pôvodne ich bolo 5

Až donedávna boli uložené v nádobách v tekutom dusíku pri teplote takmer -200°C. Pôvodne bolo embryí 5. Predtým, ako sa zmrazia, prejdú sériou testov, vďaka ktorým sa predchádza infekčným ochoreniam. Manželia Ridgewayovci priznávajú, že vždy chceli veľkú rodinu. Keď pátrali po vhodných embryách, nepovedali lekárom, aby im dali tie, ktoré boli zmrazené najdlhšie. Chceli deti, ktoré na budúcich rodičov čakali najdlhšie. Pre niektoré embryá je totiž náročné nájsť vhodných recipientov.

Embryá boli rozmrazené 28. februára, z piatich dve nebolo možné opätovne oživiť. Podľa expertov je ale pri zmrazených embryách šanca na prežitie až 80 %. Do Rachelinho tela boli zvyšné 3 embryá vložené 2. marca, teda 29 rokov a 10 mesiacov po ich zmrazení. Napokon prežili dve z nich.

Podľa odborníkov môžu byť teoreticky embryá zmrazené nekonečne dlho. Biologické procesy v nich sa spomalia na minimum. Nie je teda rozdiel v tom, či je embryo zmrazené týždeň alebo rok. Vek zmrazeného embrya by nemal ovplyvniť zdravie dieťaťa, dôležitejší je vek matky, ktorá darovala vajíčka. Ak má napríklad darkyňa 25 rokov, je oveľa vyššia šanca na prežitie embrya ako pri starších darkyniach.