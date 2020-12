V USA sa z embrya narodilo “najstaršie” dieťa na svete. Zmrazené bolo rekordných 28 rokov

Znie to síce nerealisticky, no malá Molly je v súčasnosti skutočne považovaná za to „najstaršie“ bábätko na svete. 28 rokov totiž bola zmrazeným embryom.

Embryo bolo zmrazené takmer tri desaťročia

Molly Everette Gibsonová sa narodila 26. októbra v americkom Tennessee, na svoje narodenie si však počkala poriadne dlho. Embryo, z ktorého sa Molly narodila, bolo zmrazené v roku 1992, teda pred 28 rokmi. Ide o rekordne dlhý čas, po ktorom sa embryo podarilo matke donosiť a porodiť zdravé dieťa. Mollyna matka, Tina, má len 29 rokov a v čase, keď bolo embryo zmrazené, mala len 18 mesiacov. Aj keď teda ide o dve odlišné generácie, Molly aj Tina sú na svete približne rovnako dlhý čas, píše portál Science Alert.

Reproductive technology is amazing. Welcome Molly Everette Gibson.https://t.co/btwmYiZ70G — Patricia E. Hershberger, PhD, APRN, FNP-BC, FAAN (@PEHershberger) December 2, 2020

Pre portál The New York Post sa Tina Gibsonová vyjadrila, že ide o skutočný zázrak, je to niečo, s čím sa ľudský mozog dokáže vyrovnať len ťažko. Keď sa Molly narodila, pokorila doterajší rekord, ktorého držiteľkou bola Emma Wren Gibson. Tá sa narodila v roku 2017 po tom, čo bola ako embryo zmrazená po dobu 24 rokov. Ako ste si možno domysleli, Emma je Mollyna staršia sestra. To znamená, že v jedinej rodine sa krátko po sebe narodili dve dievčatá, ktoré boli kedysi tými najdlhšie zmrazenými embryami na svete.

Tina mala dlho problém otehotnieť, s partnerom sa o dieťa pokúšali prirodzenou cestou celé roky. Aj keď to nebola ľahká cesta, napokon majú dve zdravé deti. Molly a Emma však nie sú len držiteľkami svetového rekordu s rovnakým priezviskom, sú sestrami aj po genetickej stránke.

Vďaka zmrazeným embryám prišli na svet už tisícky detí

Embryá dobrovoľne darovali biologickí rodičia (ich mená neboli zverejnené) a zmrazené boli v rovnakom čase. Embryá, ktoré je možné zmraziť, vznikajú umelým oplodnením, a náhradní rodičia, ktorí nemôžu počať deti prirodzeným spôsobom, si ich môžu adoptovať po tom, čo sa biologickí rodičia z akejkoľvek príčiny rozhodnú, že embryo nepoužijú.

AMAZING! This is baby Molly. She spent over 27 YEARS as a frozen embryo and just set the world record for the baby born after the longest time as an embryo in frozen preservation. Molly proves life begins at conception!https://t.co/mZJ9WuATM7 pic.twitter.com/j5tm39d7N4 — LifeNews.com (@LifeNewsHQ) November 30, 2020

Pre portál BBC sa Tina vyjadrila, že nikdy nerátala s tým, že sa situácia vyvinie práve takto. Keby jej pred piatimi rokmi bol niekto povedal, že bude mať dve dievčatá, ktoré sú však na svete už tak dlho, považovala by ho za blázna. Vynosiť a porodiť obe dievčatá pomohla nezisková organizácia National Embryo Donation Centre. Takýmto spôsobom prišlo na svet už najmenej 1 000 detí, prípad Emmy a Molly je však skutočne jedinečný.

Dievčatá sú dôkazom toho, že embryá môžu byť zmrazené celé roky, ak na to majú správne podmienky. Zvyčajne sú uložené v špeciálnej nádobe s tekutým dusíkom pri teplote -237°C. Tento proces však vedcom ešte stále nie je celkom jasný a nie je isté, do akej miery je bezpečný. Proces zmrazenia a opätovného roztopenia prežije približne 75 % embryí, zdravé dieťa sa narodí v 49 % prípadov.