Dlhoročná záhada vyriešená: Toto je dôvod, prečo Sheldon v Teórii veľkého tresku nikdy nevyslovil slovo sex

Všimol si to azda každý fanúšik známeho sitkomu. Napokon, bola to aj jedna z poznávacích čŕt jedného z hlavných hrdinov. Dlhé roky sa ale verilo, že za tým je len celkový charakter postavy doktora Sheldona Coopera. Ako však ukázal spin-off Malý Sheldon, bolo za tým aj čosi viac. Prečo sa o sexe vyjadroval ako o koite? Po rokoch konečne poznáme odpoveď.

Aj keď sa sitkom Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory) už dočkal svojej finálnej epizódy, jeho spin-off s názvom Malý Sheldon (Young Sheldon) pokračuje vo vysvetľovaní okolností toho, ako postava doktora Coopera napokon dospela.

Sex nie, koitus áno

V USA aktuálne vysielajú jeho 5. sériu a na jednu z nedávno uvedených epizód sa pozrel web Screen Rant. V epizóde s poradovým číslom 6 a názvom Money Laundering and a Cascade of Hormones sa tvorcovia rozhodli fanúšikom prezradiť, čo stojí za Sheldonovým odborným vyjadrovaním sa o pohlavnom styku dvoch osôb.

Milovníci TBBT si totiž istotne všimli, že postava Sheldona (vtedy ho hral Jim Parsons) nikdy nevyslovila slovo „sex“ a skôr na to používa pojem „koitus“. Dlhé roky ale bolo záhadou, prečo. A teraz už na to konečne poznáme odpoveď.

V predmetnej epizóde sa Mary, Shledonova matka, rozhodne jemu a jeho sestre-dvojičke porozprávať o sexe. Samozrejme, Missy, Sheldonova sestra, je z celej témy mierne nesvoja a celé to vyeskaluje tým, že samotné slovo „sex“, je v dome Cooperovcov zakázané.

Dlhoročná záhada vysvetlená

Malému géniovi Sheldonovi to ale nedalo a nad sexom premýšľal aj naďalej. Uvedomí si, že samotný pojem „sex“ má veľmi negatívnu konotáciu, keďže už len zmienka o ňom v bežnom rozhovore sa zvrtne na nepríjemnú situáciu. V snahe vymyslieť spôsob, ako o sexe hovoriť bez akýchkoľvek okolkov a bez hanby, sa pokúša nájsť iné, no vhodnejšie pomenovanie. Také, ktoré podobné nepríjemné reakcie nevyvolá.

Chvíľu uvažoval o používaní slova „smilniť“, no to mu prišlo príliš odsudzujúce. Napokon ale v slovníku našiel práve pojem „koitus“, ktoré Sheldon považuje za tak nevýrazné a odborné, že nie je možné, aby niekoho urazilo. Do konca života tak už slovo “sex” Sheldon nevysloví, za čo môže práve jeho rozhovor s matkou na túto tému.