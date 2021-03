Konečne vieme, prečo Sheldon pohŕdal inžiniermi. Tvorcovia vysvetlili dlhoročnú záhadu

Seriál Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory) sa síce svojou 12. sériou skončil v roku 2019, vysvetlení niektorých vecí, nad ktorými si diváci lámali dlhé roky hlavu, tvorovia ani tak vysvetliť nestihli. Jednou z takých je aj fakt, prečo mala postava Sheldona zlý vzťah ku všetkým inžinierom. To, prečo nimi pohŕdal a strieľal si z nich, však tvorcovia dovysvetlili aspoň v spin-offe Malý Sheldon (Young Sheldon). A dôvod možno prekvapí.

Prečo Sheldon (hral ho herec Jim Parsons) v The Big Bang Theory pohŕdal okrem množstva iných – podľa neho menej inteligentných – ľudí aj inžiniermi? To je otázka, ktorá dlhé roky zaujímala všetkých fanúšikov tohto úspešného sitkomu. Odpovede sme sa ale už nestihli dočkať, pretože sitkom skončil skôr, ako tvorcovia mohli túto vec vysvetliť.

Scenáristi však majú druhý seriál, ktorý rozpráva o živote malého Sheldona, kde túto vec konečne pre fanúšikov rozlúskli, píše web Screenrant.

Prečo Sheldon nemal rád inžinierov?

V jednej z najnovších epizód seriálu Young Sheldon (konkrétne išlo o epizódu s poradovým číslom 10 v 4. sérii) je malý Sheldon Cooper (hrá ho Iain Armitage) asistentom jedného z profesorov na univerzite, doktora Linkleterra.

Malý génius sa príležitosti spočiatku, samozrejme, teší, no nadšenie opadá, keď je jeho intelekt využívaný len na čistenie laboratórnych predmetov. Sheldon, zúfalý zo situácie, že nemôže svojmu profesorovi hovoriť svoje myšlienky k tomu, na čom jeho „šéf“ pracuje, sa zmôže len na vôbec prvú urážku na adresu všetkých inžinierov.

Podľa Sheldona je totiž umývanie a čistenie laboratória „namáhavou a podradnou prácou, ktorú by mali vykonávať opice alebo v horšom prípade inžinieri“. Sheldon frustrovaný tým, že nemohol už vtedy ukázať a dokázať, kam až siahajú jeho vedomosti, preto opovrhoval všetkými inžiniermi, pretože podľa neho práve oni – s nižším vzdelaním – by mali takúto prácu vykonávať.

Frustrácie sa nezbavil ani dlhé roky potom. Keď mu potom neskôr – už v TBBT – prišiel pod ruku kamarát, a rovnako inžinier, Howard Wolowitz (hral ho Simon Helberg), pripomenulo mu to detstvo, ktoré strávil štúdiom na univerzite, no on sa nemohol venovať tomu, čomu chcel.