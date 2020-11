Bol jedným z najdlhšie unikajúcich vrahov sveta. Po 49 rokoch chytili muža, ktorý zabíjal Molotovým koktailom

Obvinený bol z vraždy, pred spravodlivosťou však unikal dlhých 49 rokov. FBI ho napokon dolapila aj vďaka moderným technológiám.

V 16 rokoch bol odsúdený na doživotie

Leonard Rayne Moses bol zadržaný a obvinený z vraždy prvého stupňa po tom, čo v roku 1968 o život pripravil Mary Amplo. Vyslúžil si doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia, v roku 1971 sa mu však podarilo uniknúť a na úteku pred políciou žil takmer 50 rokov, píše portál All That Is Interesting.

V roku 2016 bola na neho dokonca vypísaná aj odmena, FBI sľubovala 10 000 dolárov. Spravodlivosť ho však napokon dobehla a ako píše portál ABC News, za mreže ho dostala krádež. Jeho kolega ho totiž obvinil z toho, že pod menom Paul Dickson ukradol z lekárne 80 tabliet hydrokodónu. Polícia ho zatkla v jeho domove 12. novembra 2020.

To, že ide o vraha, zistila polícia po tom, čo jeho odtlačky porovnala za pomoci špeciálneho systému s názvom Next Generation Identification s odtlačkami odobratými v roku 1968. Ukázalo sa, že Moses sa v minulosti zaplietol aj do ďalších problémov. Počas nepokojov, ktoré vypukli v roku 1968 v Pittsburghu ako následok vraždy Martina Luthera Kinga Jr., Moses spolu s ďalšími ľuďmi hádzal Molotovove koktaily do domov, pričom v jednom z nich sa nachádzala aj jeho obeť, Mary Amplo. Zápalné fľaše sú zvyčajne naplnené zmesou benzínu a oleja alebo inou bežnou či špeciálnou horľavinou.

Dolapili ho po 49 rokoch

Amplo utrpela vážne popáleniny, na následky ktorých o niekoľko mesiacov neskôr zomrela. V čase vraždy mal Moses len 16 rokov, súd však bol neľútostný. V roku 1917 sa chcel Moses proti rozsudku odvolať, doživotný trest sa mu nepozdával. Jeho právnici to odôvodňovali tým, že v čase vypuknutia nepokojov bol Moses ešte primladý a neuvedomoval si v plnej miere svoje konanie. Navyše v čase, keď Mosesa vypočúvala polícia, neboli prítomní jeho rodičia ani iní zákonní zástupcovia a nebol mu ani pridelený právnik. Jeho obhajcovia preto žiadali, aby bolo chlapcovo priznanie vyhlásené za neplatné.

Leonard Rayne Moses has been #wanted by the #FBI since June 1, 1971. Help us find him & bring his crimes to justice. https://t.co/HkF9xYVobI — FBI (@FBI) October 3, 2016

Súd napokon dospel k rozhodnutiu, že Moses bude znova súdený počas nového pojednávania. Moses sa však chopil svojej šance 1. júna v roku 1971, keď dostal povolenie zúčastniť sa pohrebu svojej starej mamy. Ušiel a stal sa tak jedným z najdlhšie unikajúcich zločincov v dejinách.

Ako sme spomínali, žil pod menom Paul Dickson a pracoval v rôznych lekárňach naprieč Michiganom. Záznamy FBI však ukazujú, že zrejme používal viacero falošných mien, medzi nimi napríklad Rennie Hoskins, Renee Hoskins a Lukie.

V súčasnosti sa v Amerike diskutuje o tom, či trest, ktorý bol Leonardovi Raynemu Mosesovi udelený ako 16-ročnému, nebol príliš krutý vzhľadom na jeho vek. Moses totiž ani zďaleka nebol jediným mladistvým odsúdeným na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia, takýto trest dostalo aj nejedno dieťa vo veku 13 rokov, píše portál Aclu.