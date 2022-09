Vďaka týmto 7 životným zákonom si do života pritiahnete to, po čom túžite najviac

O zákone príťažlivosti ste už určite počuli. Počuli ste však už o zákonoch vďačnosti? Vo všeobecnosti hovoria o tom, že ak budeme vo svojom živote vďační za veci, ktoré už máme, pritiahneme si tým aj veci, po ktorých ešte len túžime.

Článok pokračuje pod videom ↓

7 pravidiel pre lepší život

Bližšie sa na tieto zákony pozrel portál The Minds Journal a inšpirovať sa nimi môžete aj vy.

#1 Vďačnosť prinesie do vášho života viac dobra

Či tomu veríte alebo nie, skutočne platí, že ak budete vďační za veci, ktoré už máte, začnete do svojho života priťahovať všetko to, po čom ešte “len” túžite.

#2 Šťastie a vďačnosť nemusia ísť ruka v ruke

Je prirodzené, že keď vám niečo vyjde, budete šťastní, a zároveň aj vďační. Skutočným umením je však pociťovať vďaku aj v dňoch, kedy sa vám naozaj nedarí. Ak sa však posnažíte, ide to. A určite to stojí zato.

#3 Nepotrebujete viac ako to, čo máte

Je v poriadku, ak to chcete. No vo väčšine prípadov to nepotrebujete. Potreba niečo vlastniť sa totiž vo väčšine prípadov spája aj s nejakými negatívnymi emóciami, ktoré sú pri týchto zákonoch nežiadúce. Naopak, túžba po niečom tieto negatívne emócie zväčša nenesie.

#4 Vďaka vďačnosti nebudete brať niektoré veci ako samozrejmosť

Keď sa v duchu každý deň poďakujete za strechu nad hlavou, za jedlo či za svoje zdravie, prestanete tieto veci brať ako samozrejmosť. Pretože samozrejmosťou naozaj nie sú.

#5 Skutky sú viac ako slová

Ak ste niekomu za niečo vďační, nechajte prehovoriť svoje činy, nie slová. Tie majú vždy väčšiu váhu. Navyše, vždy je skvelý pocit oplatiť niekomu láskavosť – hlavne, ak o to sám nežiada.

#6 Ďakujte aj za ťažké chvíle

Kto chce, ten nájde niečo dobré aj v tých najhorších a najťažších životných situáciách. Určite to dokážete aj vy. Neberte zlé veci ako krivdy, ale ako cenné lekcie.

#7 Vďačnosť praktizujte kdekoľvek a kedykoľvek

Dobré dni nám prinášajú radosť, zlé múdrosť. Aj keď máte zlý deň, nájdite si aspoň 5 minút na to, aby ste sa v mysli poďakovali za veci, ktoré robia váš život lepším. Pôsobí to naozaj magicky.