Tu je 10 dôvodov, pre ktoré by ste sa nikdy nemali zahrávať so ženou, ktorá miluje čiernu

Je jej outfit stále all black? V tom prípade sa majte na pozore. Možno sa vám už podarilo oklamať zopár ľudí, ale vedou dokázanú psychológiu farieb a túto ženu neoklamete nikdy. Je totiž zanietená pre to, čo robí, čestná a sebavedomá.

Desať dôvodov, pre ktoré by ste sa s touto ženou nemali nikdy zahrávať, popísal portál Thought Catalog.

#1 Ženy, ktoré nosia čiernu, majú, paradoxne, veľmi pestré životy. Spravidla sa vyznačujú tým, že veľmi tvrdo pracujú a milujú nielen svoju kariéru, ale aj slobodu, ktorú im dáva.

#2 Viaceré štúdie sa zhodujú na tom, že tieto ženy charakterizuje atraktivita, úspech a sebavedomie. Majú prirodzený rešpekt a disponujú mocou.

#3 Na to, čo robia, nepotrebujú nikoho súhlas. Vždy sa ale postarajú o to, aby ste vedeli, čomu sa venujú, a aký vplyv to má na mnohých ľudí.

#4 Majú kontrolu nad svojím vlastným životom a sebadisciplína je jednou z ich najsilnejších vlastností.

#5 Nie sú to ženy, ktoré sa dajú plytko ovplyvniť akýmkoľvek trendom. Majú svoj vlastný rozum a určite nepatria k ľuďom, ktorí len slepo nasledujú akýkoľvek dav.

#6 Dokážu prekuknúť každé klamstvo alebo snahu o zneužitie ich dobroty. Takéto správanie ale nie sú za žiadnu cenu ochotné tolerovať.

#7 Sú veľmi priamočiare. Ak sa ich opýtate na názor, dostanete ho — vždy vám ale povedia to, čo si skutočne myslia, nie to, čo chcete počuť.

#8 Sú priam “desivou” kombináciou krásy, úspechu, no zároveň pokory. Takáto žena nie je pre každého a existujú len 2 typy mužov. Tí prví ju budú milovať, druhí sa jej však budú báť.

#9 Nebojí sa zmien a je ochotná pre ne niečo spraviť. Vie, že ak niečo nefunguje, má v rukách moc na to, aby to zmenila — nech je to čokoľvek.

#10 Ak sa niekomu nepáči, vôbec ju to nezaujíma. Nie je v záujme páčiť sa druhým, chce byť spokojná jedine sama so sebou.