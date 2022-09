Toto sú 4 astrologické znamenia, ktoré neustále vkladajú dôveru do tých nesprávnych ľudí

Niektoré astrologické znamenia jednoducho dôverujú až príliš. Problémom je ale to, že majú veľmi zlý odhad na ľudí, a tak ich niekto neustále sklame. Dostávajú sa tak do akéhosi začarovaného kruhu, v ktorom už nakoniec nedokážu dôverovať ani ľuďom, ktorí s nimi majú dobré úmysly.

Portál Collective popísal 4 astrologické znamenia, ktoré neustále vkladajú dôveru do tých nesprávnych ľudí.

Váhy

Ľudia narodení v tomto znamení sú veční optimisti a v každom sa vždy snažia nájsť len to dobré. Vidíte to dobré dokonca aj v ľuďoch, ktorí vás sklamali, pretože to beriete ako cennú životnú lekciu. Niekedy sa však tento neúnavný optimizmus môže obrátiť proti vám. Veríte v to, že ľudia sa môžu zmeniť, oni to však niekedy jednoducho nechcú. Niektorí z nich ostanú navždy rovnakí, takže to jediné, čo by ste mali spraviť, je nechať ich ísť.

Lev

Keď niekoho stretnete a začnete mu dôverovať, táto dôvera len tak ľahko nezmizne. Ste veľmi lojálni, takže aj keď niekto zhodí masku a začne sa k vám správať zle, je pre vás veľmi ťažké odísť. Máte síce vysoké štandardy, no ťažko sa vám vzdáva ľudí, na ktorých vám veľmi záleží. Veríte totiž tomu, že im môžete pomôcť rásť a zmeniť sa — to ale nie je vašou zodpovednosťou. Keď vám niekto spôsobuje priveľa stresu, tlaku a bolesti, musíte sa posunúť ďalej. Musíte byť viac ohľaduplný k sebe a menej ohľaduplný k ich chybám.

Baran

Očakávate od ľudí úprimnosť a veríte tomu, že to, čo hovoria, si aj myslia — bohužiaľ to tak ale veľakrát nefunguje. Ľudia narodení v tomto znamení síce sú inteligentní, ale zato príliš dôverčiví. Svoju dôveru tak pravidelne vložia do tých nesprávnych rúk — paradoxne pritom ale veria tomu, že majú vynikajúci odhad na ľudí. Ak raz natrafíte na niekoho správneho, dar vašej dôvery môže byť krásny, vo väčšine prípadov sa ale obracia proti vám.

Ryby

Máte problém otočiť sa chrbtom niekomu, kto trpí. Aj keď sa k vám ľudia správajú zle, podáte im pomocnú ruku — pretože sa nedokážete len tak nečinne pozerať na to, ako trpia. Je pre vás tiež veľmi ťažké od niekoho odísť, pretože druhým veľmi neradi spôsobujete bolesť. Niekedy však musíte dať seba na prvé miesto a neobzerať sa späť. Spravte si prioritu z vlastného vnútorného pokoja.