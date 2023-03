Toto je 7 znamení, že žena, ktorá vás tak veľmi milovala, zostala vaším vzťahom znudená

Niektorí ľudia si myslia, že láska na nich počká aj desiatky rokov. Takto to ale nie je, a trpezlivosť raz dôjde aj tomu najviac trpezlivému partnerovi na svete. Áno. Možno to bola láska vášho života. Možno ju však už vzťah s vami začal nudiť, pretože mala pocit, že je v ňom sama — a vy ste jej ani raz nedokázali, že to tak nie je.

Sedem znamení, že žena, ktorá vás tak veľmi milovala, zostala vaším vzťahom znudená, popísal portál Collective.

#1 Už viac nebojuje. Snažila sa a dala nie že všetko, čo mala, ale dokonca aj oveľa viac. Išla za svoje hranice a za svoje limity, a aj tak to bolo málo. Preto už viac nebojuje.

#2 Prestala sa snažiť. Zrazu jej vyčítate, prečo sa ozýva menej, prečo už nie je tak nadšená, keď sa stretnete, prečo už nevynakladá toľko snahy na to, aby vás okúzlila… Odpoveďou je, že zistila, že to nemá absolútne žiaden význam. Vynaložila obrovské množstvo energie, a dnes už vie, že úplne zbytočne.

#3 Prestala si s vami plánovať budúcnosť. Zatiaľ čo doteraz nehovorila o budúcnosti inak než “my”, zrazu vidíte, že pred vami o nej už radšej nehovorí vôbec. Už totiž vie, že vy jej súčasťou nebudete.

#4 Začala tráviť viac času osamote. Niekedy vás doslova prosila o to, aby ste jej venovali viac času. Bolo to však ako hádzať hrach o stenu. Začala preto robiť všetky tie veci, ktoré chcela robiť s vami — akurát sama.

#5 Z vášho intímného života sa vytratila vášeň. Bez vášne neprežije žiaden vzťah. Tá vaša možno bola na začiatku vzťahu spaľujúca, no postupne sa vyparila ako aj všetko ostatné. Nič už nie je ako predtým a spolu s tým sa pomaly vytratila aj vášeň.

#6 Už sa vám viac nesnaží hovoriť, ako sa cíti. Skúsila to asi 100x. V tom horšom prípade ste ju obvinili z toho, že opäť “má depresiu” alebo začína hádku, v tom lepšom ste prisľúbili, ako sa všetko zmení. Nikdy sa tak ale nestalo. O akúkoľvek zmysluplnú, dospelú konverzáciu sa už preto ani nesnaží.

#7 Vidíte, že premýšľa, čo ďalej. To, že ju váš vzťah začal nudiť neznamená, že vás prestala milovať. Akurát možno nevie, čo má robiť ďalej. Vie, že vzdať sa vášho vzťahu nebude jednoduché, rovnako ale vie, že z neho nikdy nedostane to, po čom tak veľmi túži, a čo si zaslúži.