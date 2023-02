Týchto 7 vecí sa stane, ak si až príliš zvyknete na to byť single

Ľudia sa delia len na dve skupiny. Niektorí majú zo samoty doslova strach, a radšej by boli s kýmkoľvek, len nech nemusia byť sami. Na druhej strane sú tí, ktorí si samotu dokážu užiť a neboja sa jej. Preto sa im môže stať, že single budú naozaj dlhý čas.

Článok pokračuje pod videom ↓

Portál Thought Catalog popísal, čo sa vám vtedy môže stať.

#1 Až príliš si na to zvyknete. Prestanete sa báť samoty, práve naopak. Začnete si ju užívať. Čím ďalej, tým viac. Nebezpečenstvom však je, že po niekoľkých mesiacoch si môžete uvedomiť, že tento stav by ste už za nič nemenili.

#2 Nebudete nasilu vyhľadávať spoločnosť iných ľudí. Nemusí ísť vyslovene len o potenciálnych partnerov – ľudia, ktorí nenávidia samotu, neustále vyhľadávajú niekoho spoločnosť – rodiny, priateľov a podobne. Vy to už však robiť nemusíte.

#3 Vybudujete si vzťah so sebou. Objavíte čaro sebalásky a uvedomíte si, že práve ona je najdôležitejšia. Vďaka tomu sa budete cítiť najpríjemnejšie vo svojej vlastnej spoločnosti.

#4 Bude vám absolútne ukradnuté, čo si o vás myslia druhí. Už tomu viac nebudete prikladať žiadnu dôležitosť. Nezaujímajú vás pohľady ľudí, keď večeriate v reštaurácii sami, alebo keď sa vás pýtajú, kedy si už niekoho konečne nájdete. Viete totiž, že takto je vám najlepšie, a je to vaše slobodné rozhodnutie.

#5 Stanete sa úplne samostatnými. Nikto vám nepomáha s nákupom, s domácimi prácami, s financovaním vášho života a ani s ničím iným. Vďaka tomu sa stanete absolútne samostatnou jednotkou a nemusíte sa obávať toho, že keď niekoho požiadate o pomoc, sklame vás. Viete totiž, že sami seba nesklamete nikdy.

#6 Spoznáte sami seba. Keby ste boli neustále s niekým, pri komu musíte robiť kompromisy, a komu sa musíte prispôsobovať, sami by ste zabúdali na svoju vlastnú tvár. Tú spoznáte len a len vtedy, keď budete dlhšiu dobu single.

#7 Nakopne to vaše sebavedomie. Kto je single, ten nie je odkázaný na to, aby u niekoho neustále hľadal pochopenie či utvrdzovanie. Môžete byť sami sebou, a máte možnosť byť najlepšou verziu seba samého. Práve to je dôvodom, prečo je vaše sebavedomie tak vysoké.