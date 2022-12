Toto je 7 znamení, že ste talentovaný človek, ktorý je však uväznený v tele lenivca

Možno to veľmi dobre poznáte. Ste kreatívnym človekom, nechýba vám ani šikovnosť, máte aj talent, v hlave asi tisíc nápadov – no k ich realizácii sa neviete ani za svet dokopať. Možno ste jednoducho človekom, ktorý má obrovský potenciál, no ste uväznený v tele lenivca…

Ako to spoznáte? Portál I Heart Intelligence uviedol týchto 7 znamení.

#1 Neustále ste sami so sebou v konflikte. Na jednej strane niečo chcete spraviť či dokázať, no na druhej strane sa vám neuveriteľne nechce, a tak si to dookola vyčítate.

#2 Robíte buď všetko naraz, alebo nerobíte vôbec nič. Keď vás prevalcujú výčitky svedomia, na pár dní vás pochytí pracovná hyperaktivita, potom sa však opäť vrátite do svojho osvedčeného módu lenivca.

#3 Robíte všetko preto, aby ste sa vyhli povinnostiam, ktoré vám nič nedávajú. Ak však niečo skutočne milujete, predsa len sa k tomu vždy dokážete dokopať.

#4 Čo sa týka vášho outfitu, vyzeráte buď ako superstar, alebo nosíte rovnakú mikinu celý týždeň. S vašimi náladami ohľadom výberu outfitov to ide tiež z extrému do extrému.

#5 Máte skvelé nápady, no minimum energie na ich realizáciu. Niekedy, resp. väčšinou, vám robí problém aj vstať z postele, nieto ešte realizovať sa. Má to však aj výhodu – vaša lenivosť vás učí, ako pracovať efektívne.

#6 Váš to-do list nemá konca-kraja. Dôvod veľmi dobre poznáte. Všetko si totiž prekladáte “na zajtra”.

#7 V škole ste boli priemerným študentom – neboli ste na tom zle, no ani ste neexcelovali. Napriek tomu z vás však vyrástol mimoriadne inteligentný dospelák. Je to práve preto, že ste obdarený veľkým talentom, ktorý však veľakrát márnite.