Toto je 7 vecí, ktoré o sebe tie najinteligentnejšie ženy nikdy neprezrádzajú

Žijeme vo svete, kedy sa informácie šíria rýchlosťou svetla — a tie o druhých ľuďoch ešte o čosi rýchlejšie. Práve preto by si mal každý z nás dávať pozor na to, aké informácie o sebe zdieľa verejne — či už na sociálnych sieťach, alebo pred inými ľuďmi.

Portál Your Tango spísal zoznam 7 vecí, ktoré o sebe tie najinteligentnejšie ženy nikdy nehovoria.

#1 Neupozorňujú na svoje nedostatky

Neexistuje ženské telo, ktoré by bolo dokonalé, rovnako ako neexistuje žena, ktorá by na sebe nechcela nič zmeniť. Inteligentné a sebavedomé ženy ale o tomto verejne nehovoria — vedia totiž, že by to bolo doslova lepom na ľudí, ktorí sa živia negativitou. Radšej preto upozorňujú na svoje prednosti.

#2 Problémy vo vzťahu

Na celom svete neexistuje jediný vzťah, ktorý by bol 24/7 bezproblémový. V každom jednom sa občas vyskytne nejaká hádka či nezhoda, avšak je to úplne prirodzené a ide o niečo, čo vzťah posúva dopredu. Samozrejme ale treba vedieť rozlišovať medzi zdravou nezhodou a toxickými vzorcami.

#3 Príliš veľa informácií o svojom ex

Veľa ľudí sa po rozchode cíti zranene, avšak verejne “haniť” svojich ex nie je riešením. Samozrejme o sebe môžete dať vedieť, že ste single — možno vám to otvorí nové možnosti — no rozoberať detaily daného vzťahu na verejnosť nepatrí.

#4 Že niekto mohol urobiť niečo lepšie

Či už pri organizovaní nejakej oslavy alebo v práci — tie najchytrejšie ženy vždy vychádzajú z predpokladu, že každý dáva do všetkého maximum. A aj keď v kútiku duše tušia, že ony by to možno spravili lepšie, nikdy nebudú nikoho verejne haniť alebo ponižovať tým, že mu budú niečo vyčítať aj keď vedia, ako veľmi sa snažil.

#5 Že stále myslia na svojho ex

Každý sa raz sklame v láske. Tieto ženy ale vedia, že ak o tom budú 24/7 každému hovoriť, stratenú lásku im to neprinavráti. Buď hovoria o svojom sklamaní len so svojimi najbližšími, alebo s terapeutom — teda s ľuďmi, ktorí im dokážu nejakým spôsobom reálne pomôcť.

#6 Koľko zarábajú

Peniaze sú vždy veľmi chúlostivou témou a môžu vyvolať celú zmes pocitov — od sklamania, cez závisť a porovnávanie, dokonca až po hnev. Samozrejme, ak pracujete tvrdo, máte plné právo míňať svoje peniaze ako chcete, a aj sa tým pochváliť. Len si pritom dajte pozor, aby vám niektorí ľudia nezávideli natoľko, že urobia všetko preto, aby vám vašu radosť prekazili.

#7 Nevyžiadané názory

Tie najinteligentnejšie ženy vedia, že ak ich niekto o ich názor nepožiada, jednoducho si ho majú nechať pre seba. Navyše, mimoriadne opatrné sú aj pri vyžiadaných názoroch, a to keď sa týkajú rodiny alebo partnerov svojich najbližších. Vedia totiž, že ak sa ich niekto opýta napr. na názor na partnera v hneve, a oni by povedali pravdu, ak sa s ním daná osoba udobrí, mohli by prísť o priateľku. Jednoducho sa riadia heslom, nech sa každý riadi svojím vlastným úsudkom.