Toto je 5 znamení, že váš ex vám nedal celý svet ako sľúbil, ale posttraumatický syndróm

Nie každý vzťah je možné ukončiť v dobrom a bez problémov, nehovoriac o tom, že niektoré vzťahy sú hotovou traumou. Niektoré veci si ale začneme uvedomovať až spätne, a niekedy sa tak môže stať, že zistíte, že váš ex vám nedal celý svet ako sľúbil, ale posttraumatický syndróm.

Ako zistíte, že sa tak stalo? Portál Your Tango popísal 5 znakov, podľa ktorých to spoznáte.

#1 Myslíte si, že všetky vzťahy sú zlé

Tento vzťah bol pre vás takou obrovskou traumou, že všetko ste začali škatuľkovať. Ste v období, kedy si myslíte, že rovnako katastrofálne ako ten váš sú všetky vzťahy a nemáte ani najmenšiu dôveru v to, že ešte niekedy by ste mohli v nejakom šťastnom zakotviť.

#2 Nedokážete prestať myslieť na to, čo sa vám stalo

Aj keď sa akokoľvek snažíte a naozaj by ste svoju myseľ radi rozptýlili, neustále sa vracia k tomu jedinému – do obdobia, ktorým ste si museli prejsť. Nedokážete sa cez to povzniesť a máte pocit, že čím viac sa snažíte, tým je to, paradoxne, horšie.

#3 Všetko vidíte negatívne

Táto trauma negatívne ovplyvnila každú jednu oblasť vášho života. Na všetko sa pozeráte pesimisticky a začínate si uvedomovať, že vlastne máte problém normálne fungovať v každej jednej oblasti svojho života. Radi by ste to zmenili, ale sú dni, kedy nemáte energiu ani na to, aby ste čo i len vstali z postele.

#4 Čokoľvek vás dokáže rozčúliť

Ste ako časovaná bomba. Vytočiť vás dokážu aj zdanlivé maličkosti, z ktorých by ste si predtým vôbec nič nerobili, a nevenovali by ste im prakticky žiadnu pozornosť. Nedokážete spracovať, čo sa vám stalo, a to niekedy vyústi až do nekontrolovaných návalov hnevu.

#5 Cítite, že váš život sa rozpadol

Nebavia vás veci, ktoré vás bavili predtým, neustále balansujete na hrane depresie a úzkosti a prestávate veriť tomu, že to zvládnete. Najhoršie na tom je, že na porazenie týchto démonov by ste potrebovali energiu, tú však ale vôbec nemáte, práve naopak. Cítite sa tak unavene, ako možno ešte nikdy predtým.