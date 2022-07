Toto je 15 znamení, že ste človekom, ktorý lieči iných, aj keď je sám zranený

Každého z nás počas života niečo zraní. Z niektorých takýchto zranení sa ale dostaneme za pár dní, iné však môžu spôsobiť hlbokú traumu trvajúcu aj niekoľko rokov. Napriek tomu sú ale ľudia, ktorí majú srdce doslova zo zlata, a už len svojou prítomnosťou “liečia” iných, aj keď oni sami sa cítia hrozne.

Článok pokračuje pod videom ↓

Viac o tom napísal portál The Minds Journal.

#1 V priebehu posledných rokov ste si prešli nejakou závažnejšou traumou — či už po rozchode, smrti niekoho blízkeho, väčšej finančnej strate a pod.

#2 Napriek tomu, že “liečite” iných, cítite, že vaša duša zdravá nie je.

#3 Ste veľmi citlivou osobou a veľmi zreteľne si uvedomujete všetky svoje emócie, pocity a myšlienky.

#4 Vaše staré rany sa otvárajú, keď pomáhate niekomu, kto si práve prechádza niečím podobným, ako ste si prešli vy.

#5 Často premýšľate nad tým, aký je pravý zmysel vášho života.

#6 Radi niekomu pomôžete, no vždy, keď to urobíte, sa cítite byť emocionálne i mentálne vyčerpaný.

#7 Neustále sa chcete vzdelávať, spoznávať nové veci, hľadáte odpovede na mnohé otázky.

#8 S prosbou o pomoc sa na vás často obracajú ľudia, ktorí práve riešia podobný problém, aký zlomil vás.

#9 Ľudia vás považujú za človeka, ktorý im vie poskytnúť vynikajúce rady, vždy im pomôže a cítia sa pri ňom dobre a bezpečne.

#10 V uznaní druhých nachádzate isté zadosťučinenie.

#11 Ľudia vás často žiadali o pomoc už vo veľmi skorom veku, nakoľko cítili, že vy ste tou osobou, ktorá je im schopná pomôcť.

#12 Ste veľmi empatickým človekom a dokážete doslova “nasať” pocity a emócie druhých, vďaka čomu sa im uľaví.

#13 Cítite, že zo seba dávate až príliš aj v situáciách, kedy to nie je až tak nevyhnutné.

#14 Dokážete ostať v pokoji aj v stiuáciách, ktoré sú veľmi vypäté či stresujúce.

#15 Pokiaľ by vám niekto, komu sa snažíte pomôcť povedal niečo negatívne, veľmi by sa vás to dotklo.