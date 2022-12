Toto je 15 nepríjemných otázok, ktoré by ste si mali položiť predtým, než sa tento rok skončí

Sebareflexia dokáže byť niekedy poriadne nepríjemná. Ak je človek vyrovnaný sám so sebou a so všetkým, čo sa mu deje, nebude s ňou mať problém, no naopak – ak so svojím životom spokojní nie ste, môžete sa pri nej cítiť nepríjemne. Jedným dychom však treba dodať aj to, že niekedy nás tie najnepríjemnejšie otázky položené sebe samému dokážu posunúť najďalej.

Portál Learning Mind preto prišiel so zoznamom 15 otázok, ktoré by sme si mali položiť ešte pred koncom roka. Pomôžu nám reflektovať svoj vlastný život a rozhodnúť sa, čo si chceme vziať aj do ďalšieho roka, a naopak, čo navždy necháme v tom starom.

#1 Ktoré veci ma v mojom živote desia najviac?

#2 Čo mám na sebe zo všetkého najradšej? Mám toho dosť?

#3 Považujem sa za šťastného človeka? Čo môžem spraviť preto, aby som bol ešte šťastnejší?

#4 Som sám sebou, alebo sa neustále snažím vyhovieť iným?

#5 Som spirituálne založenou osobou – mám niečo “vyššie”, čomu verím?

#6 Mám vo svojom okolí niekoho, komu môžem na 100 % dôverovať?

#7 Mám nejakú aktivitu, ktorá ma rozveselí vždy, keď to potrebujem najviac?

#8 Čo by som robil, keby som mal k dispozícii všetky peniaze sveta?

#9 Keby som sa mohol spýtať jedinú otázku ohľadom mojej budúcnosti, čo by to bolo?

#10 Čo je mojím najväčším tajomstvom? Neťaží ma?

#11 Viem, čo je to pravá láska? Zažil som ju už niekedy? Nevyhýbam sa jej?

#12 Čo je mojím najväčším životným cieľom? Smerujem k jeho dosiahnutiu?

#13 Verím v osud? Alebo verím tomu, že všetko máme výhradne vo svojich rukách?

#14 Bolo by na moje “súčasné ja” hrdé moje “detské ja”?

#15 Som dobrým priateľom? Môžu sa na mňa moji priatelia spoľahnúť?