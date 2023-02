Toto je 10 dôvodov, pre ktoré majú ľudia so “starou dušou” problém nájsť lásku

Možno to bude preto, že máte “starú dušu”. Takíto ľudia totiž nachádzajú lásku len veľmi ťažko. Ak medzi nich patríte aj vy, týchto 10 problémov vám bude veľmi dôverne známych.

Popísal ich portál Thought Catalog.

#1 Majú veľmi silnú identitu. Vedia, kým sú, a určite nemajú v pláne potláčať to kvôli svojmu partnerovi – nech by ním už bol ktokoľvek. Určite sa preto nikým nenechajú ovládať či manipulovať.

#2 Majú až nadpriemerne vyvinutú intuíciu. Každý problém preto okamžite vycítia, čo sa partnerovi môže javiť tak, že nad všetkým až príliš premýšľajú. Nestabilné vzťahy bez pevného základu to preto môže narúšať.

#3 Vyhľadávajú len silné emócie. S niečím “priemerným” sa neuspokoja, preto často uviaznu napríklad v karmických vzťahoch, ktoré sú veľmi intenzívne.

#4 Hľadajú spriaznenú dušu. Aj to súvisí s tým, že pri výbere svojej polovičky sú maximálne nároční. Hľadajú preto svoju spriaznenú dušu – človeka, ktorý im bude partnerom, najlepším priateľom i milencom zároveň. Takáto osoba sa však nehľadá ľahko.

#5 Vedia rozoznať vášeň od kompatibility. Nenechajú sa zlákať vidinou vášnivého dobrodružstva. Vo vzťahu hľadajú, na rozdiel od väčšiny ľudí, niečo oveľa viac.

#6 Majú problém s “moderným” randením. Aplikácie na zoznamovanie sa či rande na slepo – to, ako fungujú dnešné vzťahy, nie je nič pre nich. Oveľa radšej majú “staromódne” spôsoby zoznámenia sa, ktoré však v dnešnom svete absentujú.

#7 Často priťahujú ľudí, ktorí potrebujú pomoc, nie lásku. Majú v sebe totiž niečo, čo zúfalo priťahuje ľudí, ktorí potrebujú naliať sebavedomie či vyliečiť svoje staré rany.

#8 Neznesú hrať žiadne hry. Hra na nedostupnosť, záhadnosť či vzájomné dobýjanie sa – toto je niečo, na čo žiaden človek so “starou dušou” nemá ani čas, ani náladu, ani energiu. Tieto hry, ktoré väčšinou nechýbajú pri zrode žiadneho vzťahu, jednoducho nie sú nič pre nich.

#9 Prekonali toho už priveľa a vyhýbajú sa sklamaniu. So “starou dušou” sa nenarodili, jednoducho ju nadobudli v dôsledku toho, čím všetkým si počas svojho života museli prejsť. Boli to všetko veľmi náročné skúšky, no práve vďaka nim sú dnes tam, kde sú.

#10 Tak silno ako cítia lásku, cítia aj strach. Pri každom novom vzťahu cítia pochybnosti. Všetko totiž pociťujú intenzívnejšie ako iní – nielen lásku, ale aj tie negatívne emócie.