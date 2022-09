Ste nočnou sovou? Toto sú 4 dôvody, prečo je to zlé pre vaše psychické zdravie

Ste nočnou sovou? Ak áno, je len veľmi málo pravdepodobné, že denne máte minimálne 7-8 odporúčaných hodín spánku. Z krátkodobého hľadiska to nemusí predstavovať až tak zásadný problém, z toho dlhodobého už však áno.

Portál The Minds Journal popísal 4 dôvody, prečo je ponocovanie zlé pre vaše psychické zdravie.

#1 Pokles kognitívnych funkcií

Viacero štúdií poukazuje na to, že dlhodobý nedostatok spánku zvyšuje riziko demencie. Navyše sa to zhoršuje s pribúdajúcim vekom — ak už máte po 50-tke, nedostatok spánku zvyšuje toto riziko až o 30 %. Určite by ste teda mali denne spať viac ako 7 hodín. Málo spánku tiež zhoršuje vašu pozornosť, pamäť a schopnosť rozhodovať sa.

#2 Horšia nálada

Cítite sa často “omámene”, nahnevane či podráždene? Spánok totiž veľmi úzko súvisí aj s našou náladou. Štúdie potvrdzujú, že ak ho máte dlhodobo nedostatok (stačí, ak budete po dobu 7 dní spať len 4-5 hodín), budete sa cítiť psychicky vyčerpane, smutne, nahnevane a neustále v strese.

#3 Duševné ochorenia

Okrem toho je potvrdené, že nedostatok spánku môže byť príčinou nejedného psychického ochorenia. Platí to však aj naopak — ak u vás nejaké prepuklo, spánok je doslova čarovným liekom. Nedostatok spánku môže byť napríklad príčinou úzkosti, depresie či dokonca paranoje.

#4 Problémy s fyzickým zdravím

Duševné a fyzické zdravie sú ako dve prepojené nádoby. Keď nefunguje jedno, nebude fungovať ani to druhé. Nedostatok spánku dokáže poriadne ohroziť aj vaše fyzické telo — spánková deprivácia môže byť spúšťačom vysokého krvného tlaku, cukrovky, nadváhy, oslabeného imunitného systému či dokonca srdcových ochorení.

Ak teda ako nočná sova radi ponocujete, uistite sa, že ráno budete mať dostatok priestoru na to, aby ste spánkový deficit dohnali.