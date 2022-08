Počuli ste už o monofóbii? Trpí ňou čoraz viac ľudí, vôbec ale nie je nebezpečná

Určite ste už počuli o mnohých viac či menej bizarných fóbiách, ktorými ľudia bežne trpia. Medzi tie bežnejšie patria napríklad fóbia z pavúkov či z výšok, existuje ale napríklad aj fóbia z atraktívnych žien či arašidového masla. Monofóbia je však úplne bežným stavom, akurát ste doteraz možno nevedeli, že sa nazýva takto.

Viac o monofóbii napísal portál Your Tango.

Čo je to monofóbia?

Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše — jednoducho povedané, monofóbia je fóbia z toho, že budete single. Takíto ľudia si teda nasilu vyhľadávajú akýkoľvek vzťah, len nech v nejakom sú, alebo zotrvávajú v nešťastnom vzťahu, len nech neostanú sami.

Treba ale poznamenať, že ľudia si často mylne zamieňajú strach s fóbiu. Fóbia je ale oveľa závažnejší stav, ktorý pretrváva dlhšie ako 6 mesiacov a vyvoláva vo vás úzkosť či dokonca paniku.

Ako sa monofóbia prejavuje?

Človeka, ktorý monofóbiou trpí, spoznáte podľa toho, že jednoducho za žiadnu cenu nedokáže byť sám. Je uňho preto bežné časté striedanie partnerov, pričom spojenie s niektorými z nich vám môže veľakrát prísť ako úplne iracionálne.

Ak by ste sa však takejto osobe pokúsili vysvetliť, že ak je single, je to úplne v poriadku, nepochodili by ste. Obsedantná posadnutosť túžbou mať vzťah bude totiž vždy silnejšia ako akékoľvek vaše racionálne vysvetlenie.

Prečo počet ľudí trpiaciach touto fóbiou narastá?

Štatistiky hovoria, že ľudí s týmto druhom fóbie neustále pribúda. Ani psychológovia nemajú jasnú odpoveď na to, prečo je to tak — môže ísť ale aj o fakt, že sme prirodzene spoločenské tvory, pričom táto naša potreba ešte silnie tým, že svet je čoraz “chladnejší”.

Ďalší dôvod však môže byť aj ekonomický, a to síce že v dobe neustáleho zdražovania si mnoho ľudí jednoducho nemôže dovoliť žiť single.

Ako z toho von?

Pokiaľ máte podozrenie, že u vás nejde len o strach zo samoty ale o fóbiu, určite budete musieť vyhľadať pomoc psychológia či terapeuta. Ten vám následne nastaví efektívnu liečbu.

V mnohých prípadoch je ale najefektívnejšou tzv. “expozičná terapia”, v rámci ktorej jednoducho budete musieť byť nejakú dobu single, aby ste sa toho prestali báť — inými slovami sa doslova vystavíte tomu, čo vás traumatizuje najviac.

Nikdy však nemôžete vedieť, možno sa vám takýto život zapáči tak veľmi, že do vzťahu už ani nebudete chcieť ísť.