Vzťahy sú preňho peklom. Toto je 10+ znamení, že niekto má problémy s citovou väzbou

To, aké sme mali detstvo a v akej rodine sme vyrastali, veľmi výrazne formuje to, aké budú naše vzťahy v budúcnosti. Niektorí ľudia majú napríklad obrovské problémy s citovou väzbu, kvôli čomu v podstate nie sú schopní fungovať v normálnom vzťahu. Ako zistíte, že máte s niekým takým dočinenia?

Portál The Minds Journal popísal týchto 10+ znamení.

#1 Časté striedanie vzťahov. Človek, ktorý má problémy s citovou väzbou, ide zo vzťahu do vzťahu. Nedokáže byť totiž single, no rovnako sa ani nedokáže správať tak, aby nejaký jeho vzťah vydržal.

#2 Často znižuje svoje nároky. Ľudia sa veľakrát čudujú, prečo je s “niekým takým”, je to však len preto, nech nemusí čeliť samote.

#3 Neustále obviňovanie partnera. Takíto ľudia si nikdy nedokážu priznať svoju chybu, a tak budú neustále zo všetkého obviňovať svoju polovičku. Často je práve toto príčinou rozchodu.

#4 Potrebuje veľa pozornosti. Je prirodzené, že po nej niekto túži, takíto ľudia po nej ale túžia až tak veľmi, že sú veľmi ľahko manipulovateľní napr. narcistami.

#5 Závidí. Človek, ktorý má problémy s citovou väzbou bude stále závidieť tomu, kto je šťastný — či už vo vzťahu alebo single.

#6 Nezdravé vzťahy. Každý jeden vzťah, v ktorom takáto osoba bola, mal nejakú “anomáliu”, teda niečo, kvôli čomu sa nedal považovať za normálny.

#7 Nízke sebavedomie. Takíto ľudia sa tiež vyznačujú tým, že majú veľmi nízke sebavedomie, no odmietajú si to priznať, a tak sa to snažia za každú cenu zamaskovať.

#8 Problémy s dôverou. Človeku s problémom s citovými väzbami nemusíte dať ani tú najmenšiu zámienku na to, aby vám nedôveroval — aj tak to nedokáže. Chce sa tým ochrániť pred ďalšími klamstvami.

#9 Úzkosť zo straty vzťahu. Akonáhle nie je so svojou polovičkou, začne sa obávať toho, že ho nahradí niekým iným.

#10 Neustále má potrebu každého kontrolovať. Neschopnosť niekomu dôverovať sa prenáša práve do tohto zlozvyku.

#11 Odmietnutie zvláda len veľmi ťažko. Berie ho ako svoje osobné zlyhanie a niekedy môže byť sprevádzané návalmi hnevu alebo dokonca depresiou.

#12 Nad všetkým až príliš premýšľa. Neustále má o všetkom pochybnosti a neverí tomu, že všetko by raz mohlo byť v poriadku.