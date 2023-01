Ktoré ženy sa správajú vo vzťahu najhoršie? Sú to tie, ktoré sa narodili v tomto astrologickom znamení

Vzťahy sú náročné tak či tak, no ak sa v ňom stretnú ľudia s komplikovanými povahami, je to ešte o to náročnejšie. Niekedy môže byť “problémom” muž, inokedy žena – uvedomenie si vlastných chýb je však základom k rozhodnutiu niečo zmeniť.

Ktoré ženy sa teda správajú vo vzťahu najhoršie? Prezradil to portál Thought Catalog.

#1 Rak

Ženy narodené v tomto znamení bývajú vo vzťahu poriadne “stíhačky”. Každý muž by mal počítať s tým, že v takomto vzťahu bude bombardovaný správami na dobré ráno, na dobrú noc, a stovkami správ medzi tým. Keď sú so svojím parterom, “neodlepia” sa od neho a vždy mu dokážu dať najavo, ako veľa pre nich znamená. Niekomu to síce môže vyhovovať, no až takéto množstvo pozornosti je pre veľa ľudí až príliš veľkým sústom.

#2 Vodnár

O mužoch v znamení Vodnára sa hovorí, že sú veľmi chladní, to sa vak určite nedá povedať o ženách. Bez ohľadu na to, či spolu budete 3 týždne, 3 mesiace alebo 3 roky, ak sa do vás skutočne zamilujú, budú vám písať zamilované správy alebo dokonca poéziu, budú vám variť vaše obľúbené jedlá a kupovať tie najdokonalejšie darčeky. Každý deň vás zaplavia láskou, opäť však platí, že pre niekoho to môže byť až príliš. Navyše, ak im ju neopätujete v miere, v akej si predstavujú, ich srdce okamžite ochladne.

#3 Váhy

Ženy Váhy nenávidia samotu. Budú s vami chcieť večerať, pozerať filmy, nakupovať, pracovať – jednoducho všetko, čo vám len napadne. A pravdou je, že vás osamote poriadne ani nenechajú nadýchnuť sa – budú s vami chcieť byť jednoducho vždy a všade. Keď si niekam vyrazíte sami, čakajte na záplavu správ, ktorými vo vás budú chcieť vzbudiť výčitky svedomia. Ani toto znamenie jednoducho nie je pre každého.