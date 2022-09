Jeden sa tak narodil, druhým sa ním stal. Toto je 7 hlavných rozdielov medzi psychopatom a sociopatom

Ľudia si veľakrát myslia, že psychopati a sociopati sa nás netýkajú, pretože sú zatvorení niekde v psychiatrických liečebniach a ďaleko od nás. Takto to ale nie je. Títo ľudia sa totiž v drvivej väčšine prípadov pohybujú medzi nami. Viete ale, že rozdiel medzi psychopatom a sociopatom je naozaj veľký?

Článok pokračuje pod videom ↓

Sedem tých najväčších popísal portál Your Tango.

#1 Začína sa to narodením

Jedným z najväčších rozdielov je to, že psychopat sa s touto poruchou narodí. Jeho mozog sa totiž nevyvinul správne a v dôsledku toho nemá vyvinuté časti zodpovedné napríklad za kontrolu impulzov či emócií. Naopak, sociopat sa sociopatom stane až časom, väčšinou v dôsledku nejakej silnej a hlavne nespracovanej traumy.

#2 Emočná stabilita

Psychopat je charakteristický svojím až neprimerane veľkým pokojom. Tento “chlad” z neho vyžaruje aj vo vypätých situáciách. Naopak, reakcie sociopata sú poriadne divoké. Sociopati sú veľmi imuplzívni a výbušní.

#3 Pochopenie druhých

Ako sme už spomínali, niektoré časti mozgu psychopata sú nefunkčné, v dôsledku čoho títo ľudia nedokážu cítiť ľútosť, pocit viny a strach. Psychopatovi budete zbytočne vysvetľovať, že vám ubližuje — môžete sa aj poskladať, no jednoducho to nepochopí. Nie preto, že by nechcel, ale preto, že skladba jeho mozgu mu to biologicky nedovolí. Naopak, sociopati v istých situáciách ľútosť prejaviť dokážu.

#4 Kariéra

Sociopati majú väčšinou problém udržať si nejakú prácu a aj keď sa im to podarí, nie je to nič extra. Často sú na tom preto finančne veľmi zle. Naopak, psychopatov môžeme bežne vidieť na tých najvyšších pozíciách. Aj štatistiky hovoria, že veľakrát ide o mimoriadne úspešných a veľmi dobre zarábajúcich ľudí.

#5 Kriminálne tendencie

Sociopati sa podľa štatistík častejšie dopúšťajú násilných trestných činov a zaujímavosťou je aj to, že väčšinou sú ľahko dolapiteľní, nakoľko po sebe zanechajú veľa stôp. Naopak, prísť na trestný čin psychopatom je mimoriadne náročné, nakoľko majú všetko premyslené do najmenšieho detailu. Väčšinou sa ale nedopúšťajú násilia, ale finančných podvodov.

#6 Vzťahy

Aj keď vzťah so sociopatom nie je prechádzka ružovou záhradou, ide o ľudí, ktorí sú schopní milovať a prejaviť emócie, dlhodobé vzťahy u nich preto nie sú ničím ojedinelým. U psychopatov ale áno. Sú veľmi promiskuitní a každý jeden ich “vzťah” má veľmi krátke trvanie.

#7 Výzor

Sociopati sú, čo sa tohto týka, úplne obyčajní ľudia. Psychopati ale bývajú svojím vzhľadom doslova posadnutí. Vždy sú dokonale upravení, potrpia si na drahom oblečení a záleží im na tom, ako ich vníma ich okolie.