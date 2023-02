Je výnimočná vo všetkých smeroch. Toto je 15 vlastností mentálne silnej ženy

Mentálne silné ženy spája to, že vo väčšine prípadov ich spravilo tak silnými práve to, že si vo svojom živote prešli nejakým peklom. V konečnom dôsledku sú za to ale dnes vďačné, pretože vďaka tomu sú dnes presne tam, kde sú.

Portál The Minds Journal popísal 15 vlastností mentálne silnej ženy. Nájdete sa v nich aj vy?

#1 Vie definovať svoje potreby a ciele. Svojím životom už preto kráča s jasnou víziou.

#2 Vie, čo si zaslúži, a preto nedovolí, aby s ňou niekto zaobchádzal zle.

#3 Má rada nové výzvy, pretože vie, že jej pomáhajú rásť a byť lepším človekom.

#4 Neustále sa chce zdokonalovať, a preto na sebe stále pracuje.

#5 Jedným z jej hlavných životných princípov je mať pozitívnu myseľ a žiť šťastný život.

#6 Je spokojná s tým, ako vyzerá, a vo svojej vlastne koži sa cíti dobre.

#7 Vie, že sa musí starať nielen o svoje telo, ale aj o svoju myseľ.

#8 Romantické vzťahy už viac nie sú jej prioritou, je jej dobre aj samej.

#9 Medzi svojím súkromím a prácou dokáže perfektne balansovať.

#10 Je hrdá na to, kým je.

#11 Keď je o niečom presvedčená, nerobí jej problém postaviť sa za to.

#12 Vie, čo od života chce, a má plán, ako to dosiahnuť.

#13 Je asertívna a nebojí sa ohlásiť keď vie, že jej niečo patrí.

#14 Má zmysel pre humor a dokáže sa zasmiať aj sama na sebe.

#15 Neudržiava nasilu “zdvorilostné” vzťahy, baví sa len s tým, s kým chce.