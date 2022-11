Dnes nastal predposledný nov Mesiaca v tomto roku. Tieto 4 znamenia ovplyvní najviac

Stalo sa tak predposlednýkrát v tomto roku, nakoľko nás čakajú už len decembrový nov a spln. Čo vám ale prinesie ten dnešný? V prípade, že ste sa narodili v jednom z týchto 4 astrologických znamení, pre vás môže byť naozaj veľmi intenzívny.

O ktoré 4 znamenia ide, popísal portál Bustle.

Blíženec

Blíženci, ako ste na tom so svojím vzťahom? Je v ňom všetko v poriadku? Je totiž veľmi pravdepodobné, že v ňom niečo poriadne škrípe, a teraz sa to ešte viac zintenzívni. Dostanú sa k vám nejaké dôležité odhalenia, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, ako ďalej. Ak ste však single, ľahko sa môže stať, že do cesty vám vojde niekto nový.

Panna

Ak ste sa narodili v tomto znamení, pripravte sa na to, že v najbližších dňoch budete pociťovať viac nostalgie, než štandardne. Tento nov vám tiež dáva ideálny priestor na to, aby ste si oddýchli, nakoľko nadchádzajúce obdobie pre vás môže byť veľmi turbulentné. Sústreďte sa na čas strávený doma, s vašimi blízkymi.

Strelec

Strelci, v tomto období sa cítite ako hlavné postavy nejakého filmu. Všetko sa vám darí a vaše sebavedomie doslova rozkvitá. Dariť sa vám bude aj naďalej, avšak dávajte si pozor na spôsob, akým vyjadríte svoj názor — mohli by ste sa dostať do situácie, ktorá by bola nepríjemná pre všetky strany. Aktuálne doslova žiarite, sústreďuje sa na vás preto ešte väčšia pozornosť, než kedykoľvek predtým.

Ryby

Ryby, tento nov bude pre vás veľmi intenzívny. V oblasti kariéry sa vám aktuálne veľmi darí, a tento úspech bude pretrvávať aj naďalej. Využite to vo svoj prospech a vyťažte z toho absolútne maximum — dajte si však pozor na to, aby ste “nezaspali na vavrínoch”. Všetko vám aktuálne ide s veľkou ľahkosťou, bola by škoda nevyužiť to.