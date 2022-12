“Depresia je to najlepšie, čo sa mi mohlo stať.” Silné slová tejto ženy vás postavia na nohy

Yakira Cohen je mladou žurnalistkou žijúcou v Amerike. Ak by ste si však mysleli, že si žije svoj “americký sen”, a že životom prechádza s nasadenými ružovými okuliarmi, mýlili by ste sa. Život jej nadelil neľahký údel, kvôli čomu skočila s ťažkou depresiou. Rozhodla sa však nevzdať, práve naopak. Stala sa ešte silnejšou, než bola kedykoľvek predtým. Nasledovný článok, ktorý zverejnila na portáli Your Tango, vám dodá silu vždy, keď ju budete potrebovať najviac.

Vo svojom odkaze čitateľom píše nasledovné:

“Vždy som sa považovala za nezávislého človeka. Svoje starosti a problémy som si nechávala pre seba, a vždy som sa snažila za každú cenu uspieť.

Nikdy som nebola človekom, ktorý by nezvládol nejakú situáciu. Nikdy som sa nemusela opierať o ostatných, aby som od nich získala potrebnú oporu. Bola som jednoducho silná. To bolo nastavenie mojej mentality po väčšinu môjho života.

Keď som končila druhý ročník na vysokej škole, uvedomila som si, že byť nezávislou neznamená potláčať svoje problémy – len aby ste niečo dokázali sami sebe.

Posledných 6 mesiacov však ani zďaleka neboli ako prechádzka ružovou záhradou. Cítila som sa osamelá a obávala som sa toho, že jediným riešením je už len požiadať o pomoc mojich blízkych.

Nastali dni, kedy pre mňa bolo problémom už len vstať z postele. Môj pohľad bol už úplne prázdny, cítila som absolútnu prázdnotu, a nemala som žiadnu motiváciu posunúť sa vpred. Teda – aspoň som si to myslela. Sústredila som sa len na veci, ktoré ma ťažili a trápili.

Vďaka pomoci odborníkov a mojich blízkych som si však uvedomila, že všetky veci, ktoré ma trápili, síce boli mojou súčasťou, no v skutočnosti neboli mojimi zlyhaniami.

Nikto z nás nie je dokonalý, a preto má každý z nás nejaké problémy. No nedefinujú nás.

Nespravili ste nejakú skúšku, na ktorú ste sa tak dlho pripravovali? Spravili ste preto všetko, a to je to, na čom skutočne záleží. Nezlyhali ste.

Tá osoba, ktorú tak veľmi milujete, už randí s niekým iným? Síce vás to určite mrzí, no to neznamená, že si nezaslúžite lásku. Tá pravá osoba na vás ešte len čaká.

Nedefinujú vás vaše hodnotenia v škole, ani vaša výplata, ani vaše vzťahy. A rovnako tak vás nedefinuje ani depresia.

Sme len ľudia, a každý z nás sa snaží žiť najlepšie ako vie. Deň po dni. Všetci musíme prekonávať nejaké prekážky, no jediný spôsob, ako sa cez ne dostať, je uvedomiť si, že ich zdolanie závisí len a jedine od nášho prístupu.

V živote na vás čaká ešte množstvo zlých dní, ale to je úplne v poriadku. Čím nižšie spadnete, tým vyššie potom vyletíte. Kľúčom k úspechu je robiť veci a rozhodnutia, ktoré sú pre vás najlepšie, a venovať sa tomu, čo vám prináša šťastie.

Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, musím povedať, že depresia je tou najlepšou vecou, aká sa mi kedy stala.

Áno, trpieť ňou je náročné. A dnes už úplne rozumiem tomu, keď sa s znej niekto nevie dostať celé roky. Depresia bolí a zničí vás – psychicky, fyzicky aj emocionálne. Práve preto považujem môj boj s ňou za môj najväčší životný úspech.

Síce som nad ňou ešte úplne nezvíťazila, ale už aspoň viem, v čom tkvie moja sila. Už viem, že aj keď som nezávislá, stále som len ľudskou bytosťou, ktorá niekedy, prirodzene, potrebuje pomoc.

Život je už raz jednoducho taký. Raz vás stiahne úplne na dno, inokedy vás zas vystrelí do nebies. Ale to je na ňom predsa také nádherné.

Každý z nás občas potrebuje vojsť do tmy, aby si potom o to viac vážil svetlo. Nič z toho, čo sa vám v živote stane, nie je vaším zlyhaním. Zlyhaním je jedine to, keď sa vzdáte.“