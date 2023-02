Cítite sa dnes zvláštne? Ak sa nájdete medzi týmito 4 astrologickými znameniami, tu je príčina

Včera, teda 5. februára presne o 19:28, nastal druhý tohtoročný spln Mesiaca. Ako vieme, jeho vplyv je veľmi citeľný nielen v daný deň, ale aj počas nasledujúcich dní – až do príchodu novu. Ak sa teda od včerajšieho dňa cítite zvláštne, dôvodom môže byť práve včerajší spln, ktorý mal veľmi silný vplyv na tieto 4 znamenia.

Definoval ich portál Bustle.

Lev

Ak ste narodení práve v tomto znamení, nastal čas zamyslieť sa nad tým, kto v skutočnosti ste, a či to dávate svetu dostatočne najavo. Ak ste sa v poslednom období necítili byť na 100 % vo svojej koži, je čas na to, aby ste sa zastavili a oddali sa veciam, ktoré sú pre vás najviac autentické. Taktiež, ak chcete do svojej dennej rutiny zaviesť nejaký nový zvyk, teraz je ten najsprávnejší čas.

Škorpión

Cítite sa vo svojom profesionálnom živote nepokojne a neisto? Tento spln vám pripomína, že vaša aktuálna práca nemusí byť vašou „konečnou zastávkou“, a že ani zďaleka nie je tým jediným, čo vo svojom živote máte. Aj keď vás práve možno stresujú termíny či nejaké úlohy, urobte si prioritu z odpočinku. Akonáhle si ho doprajete, môžete dostať nápad, ktorý vám zmení život.

Býk

Pripravte sa na to, že nadchádzajúce dni pre vás budú veľmi emocionálne. Vo vašom rodinnom alebo partnerskom živote sa udeje niečo, čo výrazne ovplyvní váš život. V prvom momente vás to môže rozľútostiť, no na konci dňa si uvedomíte, že daná vec vás oslobodila.

Vodnár

Tento spln Mesiaca vás vyzýva k tomu, aby ste vo svojich osobných vzťahoch vystúpili z vašej zóny pohodlia. Otvorte sa rozhovorom so svojím partnerom či potencionálnymi partnermi a predovšetkým posilnite vzťah, ktorý máte sami so sebou. Prinesie vám to oslobodenie.