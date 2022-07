Chýba vám inšpirácia a vaša kreativita zamrzla? Pomôže vám týchto 5 trikov

V prípade, že sa či už pracovne alebo v rámci rekreácie venujete niečomu kreatívnemu, sami veľmi dobre viete, ako to funguje. Zatiaľ čo niekedy môžete hýriť úžasnými nápadmi, inokedy vám ani za svet nedokáže napadnúť vôbec nič.

Portál Collective ale popísal, ako z tohto začarovaného kruhu von. Pomôže vám týchto 5 trikov.

#1 Naplánujte si čas na čítanie

Čudovali by ste sa, aký obrovský vplyv má čítanie na našu kreativitu. Ak cítite, že v poslednej dobe vám chýba inšpirácia, po dobu nasledujúcich 7 dní si vyčleňte na čítanie každý jeden deň aspoň 30 minút. Čítajte, čo vás baví a sami uvidíte, ako začnete prichádzať na nové myšlienky a opäť sa vo vás začína prebúdzať inšpirácia.

#2 Vypíšte sa

Áno, aj písanie je kreatívnou činnosťou, v tomto prípade ale váš text nemusí mať hlavu ani pätu. Jednoducho si vezmite pero a papier (alebo píšte na PC či v telefóne, ak vám to je pohodlnejšie) a píšte, čo vám napadne. Takýto automatizovaný prúd myšlienok dokáže urobiť v hlave nečakaný poriadok.

#3 Porozprávajte sa s niekým, s kým nehovoríte často

Máte medzi svojimi blízkymi niekoho, s kým máte síce skvelý vzťah, no vôbec spolu nehovoríte často? Skúste ho kontaktovať a aspoň na pár minút sa s ním porozprávajte. Aj takýto nevinný rozhovor nás dokáže posunúť smerom, akým by sme si ani len nepredstavovali.

#4 Choďte sa prejsť

Vezmite si so sebou kávu alebo nejaký váš iný obľúbený nápoj a choďte sa prejsť — ideálne na nejaké miesto, kde ste ešte nikdy neboli. Čerstvý vzduch a aktívny pohyb robia zázraky, ak to ale spojíte s návštevou nejakého miesta, kde ste ešte neboli, skutočne to podnieti vašu kreativitu. Vôbec pritom nemusí ísť o nejakú luxusnú dovolenku pri mori, stačí, ak navštívite kaviareň vo vašom meste, v ktorej ste ešte neboli či nejakú novú galériu a pod.

#5 Preprogramujte svoju myseľ

Hovorí sa, že sme tým, čím veríme, že sme — a je to skutočne tak. Ak si neustále budete hovoriť, že inšpirácia vás opustila a ste úplne nekreatívni, nič sa nezmení. Povedzte si miesto toho, že vaša myseľ i vaše srdce sú otvorené kreatívnemu mysleniu a vítate nové príležitosti. Povzbuďte samých seba a sledujte, čo sa udeje.