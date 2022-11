Chcete zdesaťnásobiť svoju disciplínu? Pomôže vám tento rafinovaný trik

Len si predstavte, koľkokrát denne sa ocitnete v situácii, kedy si poviete: “Mne sa tak nechce”. Či už ide o prácu, o cvičenie, o varenie, o nákup či čokoľvek iné, veľakrát veci odkladáme len pre to, že je to pre nás jednoducho pohodlnejšie — a potom máme výčitky svedomia. Toto pravidlo vám to ale pomôže zmeniť.

Jim Rohn raz povedal skvelý výrok.

Každý z nás musí trpieť jednou z bolestí. Jednou je bolesť z disciplíny, druhou bolesť z ľútosti. Rozdiel medzi nimi je ten, že zatiaľčo bolesť z disciplíny váži mikrogramy, bolesť z ľútosti váži tony.

Jim Rohn tým vlastne povedal, že nech sa nám akokoľvek nechce — prekonať sa “bolí” vždy menej ako ľutovať, že sme to nespravili. Pozerať sa na premárnené príležitosti a pýtať sa, kde ste mohli byť, keby ste povedali NIE Netflixu či párty, je bolestivé. Zmena si vyžaduje len jedinú vec.

Urobte krok navyše

Celé tajomstvo spočíva v jednoduchom triku, ktorý možno spočiatku budete nenávidieť, no sami uvidíte, ako razantne vám o pár týždňov zmení život.

Keď budete v posilňovni a vaše svaly budú horieť, prinúťte sa urobiť ešte jeden set.

Keď si v práci myslíte, že ste už úplne mentálne vyčerpaný, dajte si ešte záverečných 10-15 minút.

Keď sledujete nejaký online kurz a chcete ho už vypnúť, pozrite si ešte 10 minút.

Keď si idete objednať donášku, odložte mobil a navarte si.

Vždy, keď si poviete “nechce sa mi”, alebo že už končíte, urobte ešte jeden krok navyše. Uvidíte, ako sa začne meniť doslova celá vaša identita. Stanete sa extrémne disciplinovaným človekom, čo vám prinesie extrémnu spokojnosť, šťastie a pokojný spánok.

Ako si vybudovať tento zvyk?

Jediné, čo musíte urobiť, je uvedomiť si, že ten jeden krok navyše môžete urobiť vždy — nech ste akokoľvek unavený. Je vedecky dokázané, že keď si myslíme, že “máme dosť”, naše telo či naša myseľ sú v skutočnosti vyčerpané len na 40 %. Znamená to, že keď skončíme, stále v sebe máme ešte 60 % nevyužitého potenciálu.

Zakomponovať to môžete do čohokoľvek, čo počas dňa robíte — výhodou je, že sa to následne odzrkadlí úplne vo všetkých oblastiach. A to by bola predsa škoda nevyužiť.