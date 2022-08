Ako žiť život vašich snov a splniť si všetko, po čom túžite? Pomôže vám týchto 5 tipov

Každý jeden človek má nejaké sny a túžby — či už väčšie alebo menšie. Tí šťastnejší však vedia, že správnym nastavením mysle si môžete každý jeden z týchto snov aj splniť. Ako na to? Nasledovných 5 tipov vám s tým môže veľmi pomôcť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Popísal ich portál The Minds Journal.

#1 Začnite váš deň s pozitívnymi myšlienkami

Nie náhodou sa hovorí, že “ráno robí deň”. To, kam sa budú uberať vaše myšlienky hneď po prebudení, bude veľmi výrazne ovplyvňovať smer celého vášho dňa. Ak vám rána robia problém, skúste vstávať o pár minút skôr a nájsť si čas na krátke dychové cvičenie, meditáciu alebo spísanie si aspoň 5 vecí, za ktoré ste vďační. Dokáže to spraviť obrovský rozdiel.

#2 Predstavujte si, ako by vyzeral váš vysnívaný život

Počuli ste už o tajomstve vizualizácie? Ide o veľmi mocný nástroj, ktorý vás dokáže dostať aj k tým najodvážnejším snom. Môžete to robiť napríklad pred spaním alebo kedykoľvek počas dňa — len si zatvorte oči a predstavujte si, ako by ste sa cítili, keby ste mali to, po čom túžite. Nielenže vám to zlepší náladu, ale sami uvidíte, že ak tomu uveríte, postupne sa to začne stávať vašou realitou.

#3 Podniknite nejaké kroky

Ak sa riadite zákonom príťažlivosti, sami veľmi dobre viete, ako funguje — okrem vizualizácie a dôvery v to, že vaše sny sa splnia, pre to musíte aj niečo spraviť. Nebojte sa ísť svojim snom naproti a každý deň urobte aspoň jeden drobný krok, ktorý vás k nim posunie bližšie, aj keď by to malo byť hoci len to, že si prečítate 2-3 strany z nejakej knihy.

#4 Obklopte sa správnymi ľuďmi

Ak sa obklopíte energetickými upírmi a negatívnymi ľuďmi, nikdy nič nedosiahnete. Urobte pravý opak — vyhľadávajte spoločnosť takých, ktorí vás budú motivovať a neustále posúvať vpred. Ak pri sebe takýchto ľudí práve nemáte, riaďte sa heslom “radšej inteligentná samota, ako hlúpa spoločnosť“. Uvidíte, že tí správni ľudia prídu.

#5 Buďte trpezliví

Naše sny sú rôzne. Niekto sníva o tom, že bude bohatý, niekto sníva o rodine, niekto ďalší zas o tom, že precestuje celý svet. Nech už ide o čokoľvek, jednu vec však majú zvyčajne tieto sny spoločnú — a to síce, že ich chceme mať splnené čo najrýchlejšie, ideálne z noci do rána. Takto to ale, žiaľ, nefunguje. Dosiahnutie akéhokoľvek sna si vyžaduje nielen naše úsilie, ale aj svoj čas. Čakanie síce môže byť frustrujúce, ale vždy si pripomeňte, že tie najlepšie veci sa dejú ľuďom, ktorí sú trpezliví.