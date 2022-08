Budete mať lepšiu náladu a budete motivovaní. Túto vec by ste mali ráno spraviť ako prvú

Ráno mnohých ľudí vyzerá tak, že len čo otvoria oči, už v rukách držia svoj smartfón, kontrolujú si nové upozornenia a scrollujú na sociálnych sieťach. O tom, ako veľmi je tento zlozvyk toxický, ani nemusíme hovoriť. Čo tak nahradiť ho niečím oveľa lepším?

Portál The Minds Journal prišiel s jedným mimoriadne zaujímavým odporúčaním. Ak si hneď ráno po vstaní spravíte svoju posteľ, bude to na vás týchto 7 psychologických efektov.

#1 Počas celého dňa budete oveľa viac koncentrovaní a sústredení. Pocítite to ihneď v prvý deň a skutočne to funguje. Čo je na tom skvelé je to, že vám to zaberie naozaj len pár minút.

#2 Budete mať pocit, že máte za sebou prvú pracovnú úlohu, a to je skvelý pocit, ktorý vás motivuje k oveľa ľahšiemu plneniu ďalších.

#3 Bude sa vám spať lepšie. Ak totiž budete vedieť, že vaša posteľ je ustlaná, vojsť do nej budete večer považovať doslova za odmenu, a budete sa na to tešiť po celý deň.

#4 Ak pracujete z domu, bude vás to menej lákať vrátiť sa späť do postele, a prokrastinovať tak zdriemnutím alebo hoci len ležaním v posteli, čo vám ušetrí množstvo času.

#5 Ustlaná posteľ vás motivuje k tomu, aby ste v celom svojom príbytku udržiavali poriadok, a aby ste sa snažili o to, aby bolo všetko usporiadané.

#6 Podporí vás to v budovaní si mikrozvykov, ktoré môžu vašu produktivitu vystreliť na maximum. Osvojenie si tohto zvyku môžete podporiť napríklad tým, že vždy, keď si posteľ usteliete, si spravíte svoju rannú kávu, čaj či smoothie.

#7 Na základe všetkých, vyššie spomenutých bodov, sa ranné ustlanie postele postará o to, že váš deň začnete naozaj skvele, vďaka čomu budete mať už od rána oveľa lepšiu náladu.