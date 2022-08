Ako reagovať na drzé správanie? Riaďte sa týmito tromi krokmi

Čo v takejto situácii robiť? Určite už nie raz ste nad tým premýšľali. Náročné je to hlavne v prípadoch, kedy s dotyčnou osobou nechcete prísť do konfliktu, aj keď sa k vám nespráva dobre. Nabudúce, keď sa v takejto situácii ocitnete, spomeňte si na tieto 3 rady.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako sa v takejto situácii zachovať, popísal portál The Minds Journal.

#1 Nad celou situáciou sa zamyslite

Jednou z najdôležitejších vecí je v takejto situácii nestratiť hlavu. Áno, je mimoriadne náročné premýšľať s chladnou hlavou v situácii, kedy čelíte kritike alebo urážaniu, ale jednoducho sa musíte premôcť. Je totiž nevyhnutné, aby ste sa zamysleli nad celou situáciou ešte raz.

Pravda totiž môže byť aj taká, že celú situáciu len beriete príliš osobne, pretože vám chýba potrebný nadhľad. Ak by to tak bolo, mohli by ste reagovať neprimerane, a celá situácia by sa ešte viac zhoršila. Položte si preto otázku, či je daná situácia naozaj kritická, alebo či ju ako kritickú vyhodnotilo len vaše ego. Každý jeden z nás ho má totiž zraniteľné.

#2 Pokojným tónom povedzte, čo sa vám nepáči

Ak dospejete k tomu, že niekto s vami práve naozaj zaobchádza zle, neprimerane a nedôstojne, neútočte späť. Miesto toho sa snažte pokojným tónom komunikovať, čo sa vám nepáči a s čím nesúhlasíte.

Snažte sa ale byť maximálne objektívni, aj keď to môže byť veľmi náročné. Reagujte pokojne a nenechajte sa vyprokovať. Dajte si záležať na tom, aby bola vaša komunikácia stále na úrovni, protistrana si tak uvedomí, že vás len tak nevyprovokuje.

#3 Vyhnite sa urážkam

Aj keď by bola protistrana natoľko drzá, že by na vašu osobu použila urážky, vy sa tomu určite vyhnite. Taktiež nepoužívajte akékoľvek hodnotenie daného človeka, ako napr. “Vedel/a som, že si taká/ý” a podobne.

Vždy hovorte iba o konkrétnej situácii a argumentujte iba to, čo bolo práve povedané. Vyhnite sa tiež vyťahovaniu minulosti, vyvolalo by to ešte viac zbytočných emócií.