Aj za umením “byť sexy” sa skrýva veda. Týchto 5 vlastností vám s tým pomôže

Určite ste už stretli niekoho, kto vyžaroval niečo priam magnetické, a bol jednou z tých najviac sexy osôb, aké ste kedy stretli. Fyzický vzhľad pritom vôbec nemusí byť tým najdôležitejším atribútom — dôležité sú aj iné veci, a dokázali to aj vedci.

Aká veda sa teda skrýva za umením “byť sexy”? Je to týchto 5 vecí. Popísal ich portál Thought Catalog.

#1 Cíťte sa vo svojej koži dobre

Neexistuje presná kvóta, ktorá by stanovovala, koľko máte mať kilogramov, aby ste sa cítili sebavodomo a žiadane. Všetko je len o tom, ako si to nastavíte v hlave. Starať o svoj vzhľad a o svoje telo je, samozrejme, nevyhnutné, avšak musíte to robiť preto, aby ste sa cítili dobre vy, nie preto, aby ste dostali uznanie od druhých. Viaceré psychologické štúdie potvrdili, že keď veríte tomu, že vyzeráte atraktívne, vaša atraktivita skutočne rastie.

#2 Ľudia sa pri vás cítia dobre

Výskumy tiež potvrdzujú, že ak v niekom dokážete vyvolať pocit šťastia či radosti, prirodzene tým posilníte puto, ktoré medzi vami je. Ak sa vám teda v niekom podarí vyvolať dobrý pocit, niečo ho k vám bude priťahovať. Na aktivovanie centra odmeny pritom postačí niekedy naozaj málo — napríklad slová povzbudenia, nejaká drobná láskavosť, aktívne počúvanie a pod.

#3 Poznáte svoju cenu

Každý človek, ktorý je sexy a má sebavedomie, jednoducho pozná svoju cenu. Za žiadnych okolností sa nenechajte ponižovať — či už vo vzťahu, v práci alebo medzi priateľmi. Dokážete si predstaviť, že by ste boli vo vzťahu, kde vás partner podviedol? Alebo v práci, kde zarába za rovnakú prácu každý viac ako vy? Alebo v priateľstve s niekým, kto vás ohovára? Toto všetko je dôkaz toho, že sa sami ponižujete a nepoznáte svoju hodnotu.

#4 Dokážete sa zabávať

Toto v žiadnom prípade neznamená, že každý víkend musíte byť na nejakej párty. Znamená to, že milujete svoj život, a že si ho dokážete užívať naplno a plnými dúškami. Milujete sa ísť zabaviť, milujete sa smiať, milujete cestovať, milujete skúšať nové veci. Všetko toto vám dodáva obrovské množstvo energie.

#5 Nebojíte sa ukázať svoju zraniteľnosť

Často sa mylne domnievame, že ak ukážeme akýkoľvek druh zraniteľnosti, vyzeráme slabo — vedci ale potvrdili, že zraniteľnosť je veľmi príťažlivá. Práve táto vlastnosť je totiž neuveriteľne “poľudšťujúca” a ukazuje nám, že človek sa dokáže otvoriť a byť úprimný.