5 jasných signálov, že vás vzťah vyčerpáva a oberá o energiu

Nezáujem nie je až také ťažké prehliadnuť. Stačí byť len o niečo viac všímaví, pozornejší a neujdú vám znamenia, ktorými vám váš vyvolený hovorí nie. Pri zamilovanosti ich však cez ružové okuliare ťažšie spoznať.

Nie je ochotný vynaložiť úsilie, aby váš vzťah napredoval? Je čas vypadnúť z tejto potápajúcej sa lode skôr, ako sa utopíte v slzách.

Pozrite sa na 5 znakov podľa Your Tango, že na neho zbytočne mrháte energiou:

Nechcete ho požiadať o pomoc

Ak potrebujete s niečím pomôcť, no oslovíte radšej kamarátku ako svoju polovičku, ide o veľký „red flag“! Či už ide o banálne a jednoduché veci ako stavanie vianočného stromčeka alebo pomoc v nejakej núdzovej situácii, osoba po vašom boku zrejme nie je tá pravá.

Nikdy na vás nemá čas

Neustále vám dáva najavo, že má toho strašne veľa, ale na kamarátov alebo kohokoľvek iného si čas nájde? Jasnejšie to už nemôže byť. Venujte tomu pozornosť, pretože zjavne nie ste na vrchole jeho zoznamu priorít. Pamätajte, že ľudia si nájdu čas na veci, ktoré sú pre nich dôležité.

Vyhýba sa stretnutiam s vašimi priateľmi a rodinou

Hoci v počiatočných fázach vzťahu je normálne, že páry chcú tráviť čas sami so sebou, neskôr by sa mali chcieť stretnúť s dôležitými ľuďmi vo vašom živote. Aspoň v tom prípade, ak im naozaj na vás záleží.

Váš vzťah je väčšinou fyzický

Veľký problém. Po čase sa môže stať, že sa partner začne nudiť a nájde si niekoho iného, keďže vo vzťahu chýba hĺbka. Trvalé vzťahy sú založené na priateľstve, láske a intimite.

Randí s inými

Ak má váš partner stále záujem o stretávanie sa s inými, no vy hľadáte zmysluplnejší vzťah, potom ide o evidentne obrovský rozpor v tom, čo k sebe cítite. Mali by ste byť na rovnakej vlnovej dĺžke. Ujasnite si to a ubezpečte sa, že aj emocionálne ste si bližší.

Pamätajte, že na fungovanie vzťahu sú potrební dvaja. Nemôžete všetko robiť len vy a dosiahnuť zdravé, šťastné a milujúce partnerstvo. Ak tieto pocity nedostávate od osoby, s ktorou ste, nepremárnite ďalší vzácny okamih svojho života trápením a zmeňte to. Zaslúžite si byť milovaní.