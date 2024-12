Princ Harry má na konte veľký prepadák, pre ktorý schytal poriadnu kritiku. Podľa fanúšikov je to veľký surovec

Každý sa teší zo svojho projektu, na ktorom tvrdo pracuje a verí, že sa stretne s úspechom. O to viac ho nepríjemne prekvapí negatívna odozva, ktorá nie je najpríjemnejšia. Ide o prípad Harryho a Meghan, ktorí účinkovali v dokumentárnom seriáli s názvom Polo a boli taktiež jeho producentmi. Po tom, ako bol zverejnený na Netflixe, sa však nestretol s pozitívnymi ohlasmi.

Vôbec nebude znieť prehnane, ak sa povie, že ľudia sú z nového seriálu zdesení až šokovaní. Svedčia o tom ich reakcie a hodnotenia, ktoré prezrádzajú, že princ Harry sa so svojou manželkou Meghan postarali o prepadák. Mnohí ľudia venovali manželskému páru nelichotivé slová a zhodili seriál pod čiernu zem. Podľa ich slov je vidieť v dokumente „barbarské“ a „groteskné“ správanie, ako uviedol portál Tyla.

Získal slabé hodnotenie

Dokumentárny seriál Polo má päť hodinových epizód, v ktorých sa striedajú zábery z podujatí, rozhovorov s vysokopostavenými hráčmi s nahliadnutím do zákulisia luxusného spoločenského života, ktorý sprevádza pólo. Mihne sa v nich tiež manželský pár, ktorý neskrýva vášeň pre tento šport.



Zatiaľ čo oni sú z projektu nadšení, iné je to v prípade televíznych divákov. Na známych webových stránkach s recenziami dosiahol seriál zatiaľ maximálne dve hviezdičky. Podali si ho tiež známe denníky, vrátane The Guardian, podľa ktorého sa seriál postaral o to, že pólo „upadne do zabudnutia rýchlosťou svetla“ a The Telegraph, podľa ktorého ide len „o nudné potešenie z honby za bohatstvom“.

Odsudzujú týranie zvierat