So slovami Adely Vinczeovej sa mnoho rodičov nestotožní. Keď ide o Ježiška, má na neho jasný názor, a to už od detstva

S blížiacimi sa sviatkami prichádza čoraz viac zvedavých otázok od detí, kto vlastne nosí vianočné darčeky. Väčšina rodičov im tvrdí, že v tom má „prsty“ Ježiško. Je však dobré im klamať? Jedna z najobľúbenejších moderátoriek nielen na Slovensku, ale i v Česku, má na to svoj názor aj na základe toho, čo jej odmalička vštepovali rodičia.

Článok pokračuje pod videom ↓

Manželka moderátora Viktora Vinczeho a mama adoptívneho syna Maxíka Adela Vinczeová prijala pozvanie do podcastu Na gauči s Nasklee, v ktorom ju moderátorka vyspovedala o rôznych oblastiach zo života. Jednou z nich boli vianočné sviatky, ktoré sú v tomto období témou číslo jeden.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)



Moderátorka podcastu uviedla, že nie je stotožnená s klamstvom, ktorým sú kŕmené mnohé deti. Podľa nej by sa im nemalo hovoriť, že Ježiško nosí darčeky, čo aj sama nerobí. Adela má na to iný názor, ktorý sa v nej vyformoval už v detstve. Zároveň poukázala na to, ako to celé berie naša spoločnosť a čokoľvek, čo je iné a čo sa vymyká spod štandardu, sa považuje akoby za zlé.

„Niektoré veci sú v našej spoločnosti tak veľmi zafixované, a tak všetkým možným obhájené a opeknené nejakými tradíciami, zvyklosťami, už možno takou nostalgiou na vlastné detstvo, že keď má niekto k tomu iný postoj, tak je to trestuhodné za všetky hranice idúce,“ povedala Adela a naznačila, že ľudia to, na čo sú zvyknutí, automaticky považujú za správne.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Považuje to za akúsi mágiu

Známa moderátorka zo SuperStar sa nechytá za hlavu, keď niekto hovorí deťom, že darčeky nosí Ježiško. Rodičom to rozhodne nevyčíta, ba práve naopak, úplne im rozumie. Prirovnáva to k akejsi mágii, v ktorú veria. „V momente, ako im povieš, že Ježiško darčeky nenosí, tak už nikdy v žiadnu mágiu veriť nebudú. V tej chvíli si povedia, že tá mágia, ktorej verili v tej chvíli, je vlastne lož. A zaujímavé je, že za mágiu prezentujeme deťom niečo také rozprávkové,“ uviedla.

Ako ďalej povedala, život je plný rôznych iných zázrakov. „Podľa mňa je v živote toľko mágie a zázrakov a toľko pekného, len nevieme na to usmerniť svoju pozornosť, takže deti nevedieme k všímaniu si zázrakov,“ dodala a vzápätí pokračovala: „Keď si nejaký ďalší zázrak vymýšľame, aby sme ho potom zhodili, tak môžu deti prestať dôverovať tým ozajstným zázrakom.“

Ako to bolo u nej v detstve?