Jim Carrey mnohých šokoval úprimnými slovami o návrate pred kamery. Toto by od neho nikto nečakal

Legendárny herec, známy z filmov Maska a Grinch, zrejme zmenil názor po tom, čo okúsil, aké je to žiť z dôchodku. Aspoň tak to naznačil vo vyhlásení, v ktorom prezradil, prečo sa opäť postavil pred kamery. Pôvodne totiž tvrdil, že ide do ústrania, keďže už má za sebou bohatú hereckú kariéru. Napokon však zvíťazila vidina zárobku.

Pôvodný plán bol iný

Šesťdesiatdvaročný herec Jim Carrey v roku 2022 povedal, že už nebude hrať v ďalších filmoch, pričom tvrdil, že Sonic 2 bol jeho posledným projektom, ako uviedol portál Dailymail. „Odchádzam do dôchodku. Myslím to celkom vážne. Mám veľmi rád svoj pokojný a duchovný život a zrejme toto nikdy nebudete počuť od inej celebrity, no naozaj mám dosť. Spravil som toho veľmi veľa,“ uviedol pred 2 rokmi o odchode z hereckej scény.

Vo februári tohto roku však vyšlo najavo, že hviezda, ktorej majetok sa odhaduje na 160 miliónov libier, sa vráti do tretieho pokračovania filmu s názvom Sonic the Hedgehog 3, v ktorom hrajú aj Ben Schwartz, Idris Elba, Keanu Reeves a Colleen O’Shaughnessey.

Potrebuje peniaze