Ján Ďurovčík dosiahol veľký úspech, ktorý si bude ešte dlho pamätať. Neuveríte, čo sa režisérovi podarilo

Jeden z najznámejších režisérov má na konte niekoľko úspešných projektov, ktoré sa stretli s pozitívnymi ohlasmi u divákov. Tentoraz si budú môcť vychutnať niečo veľkolepé. Slovenský choreograf tak potvrdil, že patrí medzi elitu umenia.

Ak by ste čakali, že pôjde o nejaký muzikál, opak je pravdou. Hoci nejde o žiadne predstavenie, tanečník Ján Ďurovčík predstavil niečo výnimočné. Podľa rozhovoru, ktorý poskytol Topkám, otvoril po mesiacoch príprav a skúšok svoje nové divadlo JanArt Theatre. Ide o výsledok tvrdej driny, na ktorý si musel počkať.

Akým predstavením oficiálne otvoril divadlo?

Ako režisér povedal, v muzikálovom divadle už odohral nejaké predstavenia, no nebolo to oficiálne. Chcel totiž ešte doladiť a vyšperkovať detaily. „Po štyroch mesiacoch hrania, asi po šestnástich vypredaných predstaveniach či Amadea, už sme tu odpremiérovali Milujem ťa, ale… Čakali sme, kedy sa náš najväčší titul, aktuálne Vyznanie, vráti z celoslovenského turné. A čím iným otvárať toto divadlo, ako práve Vyznaním. Fantázia, fantázia,“ povedal nadšený Ďurovčík.

Muzikál Vyznanie si diváci zamilovali, preto režisér neplánuje prestať s predstaveniami. Ako sám dodal, ak by to mal rátať, je to okolo dvesto predstavení tohto muzikálu, ktoré už odohral. „Takže ideme ďalej a zatiaľ ani len náznakom, že by sme mali s Vyznaním končiť,“ uviedol tanečník, ktorý má radosť z novej etapy svojho divadla.

