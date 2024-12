Dominiku Mirgovú zasiahla kritika, z ktorej sa bude ešte dlho spamätávať. Vraj sa už na seba prestáva podobať

Tomuto sa známa slovenská speváčka isto neteší. Pôvodne chcela predstaviť nový produkt a odporúčať ho svojim fanúšikom, no nakoniec sa to zvrtlo a pozornosť ľudí smerovala inam. Pozorným očiam neunikol jej vzhľad, ktorý poriadne skritizovali. Výsledkom sú nepríjemné slová adresované Dominike, ktorá to podľa ľudí už preháňa.

Článok pokračuje pod videom ↓

Skritizovali jej premenu

Zatiaľ čo jej ex Peter strieda jednu partnerku za druhou, ako naznačil portál Emma, bývalá finalistka prvej SuperStar Dominika Mirgová sa naplno venuje svojmu synovi a práci. Zdá sa však, že sa sústredí ešte na jednu vec, a tou je vzhľad. Hoci nie je nič zlé na tom skorigovať určité drobné chybičky krásy, podľa mnohých ľudí by speváčka mala pribrzdiť. Vyzerá to tak, že sa výzorom zaoberá až príliš.

Pred pár dňami v spolupráci s jednou značkou mala uviesť na trh novú príchuť jedného produktu. Okrem toho, že ľudia zareagovali na produkt, mnohým to nedalo a vyjadrili obavy, ktoré sa týkajú vylepšení jej vzhľadu. Aj keď sa Dominika netají tým, že má za sebou úpravu pŕs, ako uviedol portál Odzadu, a chodieva pravidelne na estetickú úpravu pier, o iných plastikách sa nevyjadrila.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Mirgova (@dominikamirgovaofficial)



Pri porovnaní fotografií spred rokov a teraz by si však každý všimol, že speváčka skutočne prešla určitou premenou. Prispel k tomu aj fakt, že viditeľne schudla. V každom prípade, Dominika sa stala terčom kritiky, čo sa nestalo po prvýkrát.

Fanúšikovia sú v šoku