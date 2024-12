Obľúbená herečka Keira Knightley odmieta mať ďalšie deti a je za tým šokujúci dôvod. Niečo také rozhodne nik nečakal

Herečka, známa z Pirátov z Karibiku, si užíva spolu s manželom a hudobníkom Jamesom Rightonom radosti a príjemné starosti s ich dvoma rozkošnými deťmi. Je za ne vďačná, no podľa jej úprimných slov by už ďalšie nechcela. Hoci každému automaticky napadne, že by za tým mohli byť prebdené noci, ktoré už nechce nikdy zažiť, v skutočnosti sa za tým skrýva niečo úplne iné.

Článok pokračuje pod videom ↓

Už má dosť jednej rozprávky

Ak ste tipovali tiež bolesť z pôrodu, ktorá býva ďalším častým dôvodom, prečo nemať deti, taktiež ste na omyle. Herečka Keira Knightley to potvrdila pri propagácii svojho nového seriálu Black Doves od Netflixu v šou The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Pritom, ako sa rozplývala nad svojimi dvoma dcérkami, prezradila aj to, prečo im nepribudne ďalší súrodenec.

„Poznáte to, keď si hovoríte: „Ach, sú také zlaté. Mali by sme mať ďalšie? A vzápätí si pomyslíte: „Áno, mohla by som byť znovu tehotná a dokonca prežiť ďalší pôrod, ale už sa nemôžem pozerať na rozprávku Peppa Pig. Takže ďalšie deti už nebudú,“ povedala herečka.

Hviezda z filmu Love Actually vychováva s manželom Jamesom Rightonom 9-ročnú dcéru Edie a 5-ročnú dcéru Delilah, ako informoval magazín People. Ďalej priznala, že jej dcérky neskrývajú vášeň pre japonské filmy zo štúdia Ghibli, čo herečka uvítala po siedmich rokoch sledovania Peppa Pig. V roku 2020 spoločnosť Hasbro odhalila, že tento animovaný program je najsledovanejším seriálom na svete, zatiaľ čo kanál na YouTube, venovaný dobrodružstvám prasiatka, získal takmer 38 miliónov odberateľov.

Považuje ju za trápnu