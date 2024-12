Soňa Müllerová prekvapila jednou vecou, ktorú odmieta. Toto u nej pod vianočným stromčekom nenájdete

Módna ikona s jedinečným štýlom a láskou k pekným kúskom oblečenia. Tak možno pár slovami opísať moderátorku Dámskeho klubu, ktorá pravidelne zásobuje svojich fanúšikov na sociálnej sieti svojimi outfitmi. Každému by ihneď napadlo, že pod jej vianočným stromčekom sa nachádza to, čo tak miluje: množstvo oblečenia alebo kozmetika. Opak je však pravdou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Teší sa na rodinu

Vyzerá to tak, že o materiálnych darčekoch to u nej ani zďaleka nie je. Soni Müllerovej ide skôr o niečo iné. Zatiaľ čo mnohí sa potešia kozmetickým produktom alebo novým módnym kúskom do svojho šatníka, ju spraví šťastnou niečo iné, ako priznala ešte pred dvoma rokmi v rozhovore pre Topky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ema müller (@emamuller)



Nie je nič lepšie pre moderátorku, než stráviť sviatky v kruhu svojej rodiny. O to viac si tieto vzácne chvíle užíva, keďže jej dcéra Ema už nebýva na Slovensku. Zakaždým sa na ňu veľmi tešila, aby s ňou mohla prežiť najkrajšie sviatky v roku. Predpokladá sa, že tomu tak bude aj cez tohtoročné Vianoce.

Darčeky, na ktoré nikdy nezabudnú