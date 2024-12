Kate sa podelila o milý moment medzi jej deťmi, ktorý mnohých rozcíti. Máloktorý chlapec dokáže to, čo princ Louis

Trojnásobná mamička zažíva v živote úsmevné momenty, o ktoré sa postarajú jej deti. Veľký podiel na tom majú vždy tí najmenší, ktorí sú veľkými nezbedníkmi. Najnovšie prekvapil šesťročný princ Louis, ktorý bol ústrednou postavou milého okamihu na tradičnej vianočnej bohoslužbe, kde bol aj princ William a ostatné ich ratolesti.

Princezná Kate usporiadala 6. decembra vo Westminsterskom opátstve v Londýne štvrtý ročník vianočného koncertu Together at Christmas, ktorý privítal 1 600 hostí, aby spolu oslávili lásku a empatiu, ktoré boli témami večera, uviedol magazín People.

Počas rozhovoru s hudobníčkou Palomou Faith v zákulisí 42-ročná princezná z Walesu prezradila, že jej najmladší syn, princ Louis, rešpektoval jej želanie, aby baletné vystúpenie v rámci bohoslužby zostalo tajomstvom pred princeznou Charlotte.

Ako je vidieť na videu na sociálnej sieti X, princezná povedala, že Louis ju počul hovoriť o baletkách pri čaji. „Baletné tanečnice?“ skočila do rečí Faith a Kate zareagovala: „Presne tak, baletné tanečníčky.“ Princezná sa opýtala svojho syna, či dokáže udržať tajomstvo, keďže chcela, aby to bolo prekvapenie pre jeho sestru Charlotte, ktorá neskrýva lásku k baletným tancom.

Kate tells Paloma Faith that Louis was asked to keep the ballet in the service a secret from his sister Charlotte : Kate said she asked Louis “Mummy, please can I tell her – I’m bursting.” pic.twitter.com/0112CygcR3

— Kate Mansey (@KateMansey) December 6, 2024