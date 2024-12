Ak máte doma vianočný stromček, okamžite s ním spravte túto vec: Budete nepríjemne šokovaní

Ak ste tím umelý vianočný stromček, pretože sa vám zdá, že ho stačí po roku vytiahnuť z pivnice a netreba nič viac riešiť, možno vás nepotešíme. Popri leštení okien, neustálom vysávaní či pretieraní prachu na poličkách a pod televíziou ste sa už zamysleli nad tým, ako je na tom z hľadiska čistoty váš vianočný stromček?

Článok pokračuje pod videom ↓

Asi sa zhodneme na tom, že nikto z nás nechce mať uprostred obývačky vec, ktorá je špinavá a zaprášená. No čo ak je tou vecou váš vianočný stromček? Istá Tanja Bentley Ward zdieľala na Instagrame video, ktoré sa stalo virálnym a mnohých znepokojilo, všimol si portál LADbible.

Umyla vianočný stromček a nebol to príjemný pohľad

Jej video má aktuálne 7,6 milióna prehratí a získalo 120-tisíc srdiečok. Ukazuje v ňom, čo sa stalo, keď sa rozhodla umelý vianočný stromček umyť. A pre niektorých bol poriadny šok, keď videli tú špinu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tanja Bentley Ward (@tanjatalks)

„Umývali ste niekedy vianočný stromček? Náš bol na tom oveľa horšie, ako som si myslela,“ priznala Tanja. Vo videu ukázala, ako umývala jednotlivé vetvičky vo vode, ktorá sa z množstva špiny poriadne zakalila. Okrem toho z nich opadalo aj veľa nečistôt.

Ľudia to radšej nechceli vedieť

Viacerí ľudia zostali po pozretí záberov, ktoré Tanja ukázala, nepríjemne prekvapení. „Nikdy ti neodpustím, že si mi toto ukázala,“ stojí v jednom z komentárov. V ďalšom stojí, že doma na Vianoce vyťahujú stromček, ktorý vlastnia rodičia dlhšie, ako je ich dospelá dcéra na svete. Tá opísala, že sa jej ten stromček zdá byť lepkavý, no jednoducho si po ozdobení len umyje ruky a snaží sa na to viac nemyslieť.

„Teraz musím vyčistiť stromček,“ priznal zúfalo niekto iný.

Objavila sa však aj reakcia, podľa ktorej umelé vianočné stromčeky nie sú stavané na umývanie, keďže ich časti môžu zhrdzavieť. Tak predtým, ako ten svoj hodíte do vane alebo sprchovacieho kúta, dobre si premyslite všetky možné následky. My však musíme priznať, že to po pozretí tohto znepokojivého videa riskneme.