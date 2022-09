Prehodnocovanie i veľa premýšľania. Dnes je spln Mesiaca, tieto 4 znamenia to pocítia najviac

Spln je každomesačne najvrcholnejšou fázou lunárneho cyklu, niet sa preto čo čudovať, že ide o čas, ktorý môže vyvolať veľké zmeny či už v našom zmýšľaní, alebo v našom živote. Dnes od 11:59 je spln Mesiaca v znamení Rýb, poďme sa preto pozrieť na to, ktoré 4 astrologické znamenia ovplyvní najviac.

Viac prezradilo Yahoo.

Blíženci

Čo by ste chceli dosiahnuť? Čím by ste sa chceli “presláviť”? Tento spln je ideálnym obdobím na to, aby ste sa nad tým zamysleli. Zrejme momentálne prehodnocujete vaše profesionálne ciele a uvedomujete si, že niečo nefunguje tak, ako by ste si predstavovali. Strhnúť kormidlo a otočiť smer, akým sa v živote uberáte nie je jednoduché, avšak je to lepšie, ako pokračovať niekam, kde vás nič nečaká. Máte v sebe obrovský a výnimočný potenciál, musíte sa však pevne rozhodnúť, že ste pripravení čeliť všetkým prekážkam, ktoré vás na ceste k úspechu čakajú.

Panna

Tento spln Mesiaca upriami vašu pozornosť na vaše vzťahy. Budete premýšľať nad vašimi priateľmi, nepriateľmi, partnermi i obchodnými partnermi a budete prehodnocovať, čo funguje a čo už nie. Ak je základ nejakého vzťahu slabý a nespoľahlivý, je čas pretnúť všetky putá. Naopak, ak nejaký vzťah stojí za to, tento spln ešte viac posilní jeho hodnotu.

Strelec

V poslednom období ste veľmi tvrdo pracovali, aby ste sa vo vašej kariére priblížili k úspechu. Teraz si ale uvedomujete, ako by vám popritom niečo pretieklo pomedzi prsty, a že úspech nie je v živote ani zďaleka všetkým. Venovali ste málo času vašim súkromným vzťahom, a teraz v nich preto môžete cítiť napätie. Tento spln vám ale dáva šancu na to, aby ste to zmenili.

Ryby

Keďže tento spln je práve vo vašom znamení, ste jeho “hviezdou”. Povzbudí vás k tomu, aby ste sa zahľadeli hlboko do svojho vnútra a pozreli ste sa na osobu, ktorou ste sa stali. To, že ste v minulosti urobili nejaké chyby neznamená, že dnes ste rovnakou osobou. Dovoľte tomuto splnu ukázať vám, kam až ste sa posunuli. Potrebujete to k tomu, aby ste definitívne opustili vaše staré ja.