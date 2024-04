Blízko Nitry sa zjavil mladý medveď: Šelma sa tu nikdy predtým neobjavila, pohybuje sa v okolí turistickej lokality

Správ o tom, že sa medvede pohybujú okolo ľudských obydlí, schádzajú do miest alebo sa potulujú v ich okolí, pribúda. Začínajú sa dokonca objavovať aj v južnejších oblastiach. Naposledy, podľa informácií TV JOJ, sa 80-kilogramový jedinec pohyboval neďaleko Nitry v okolí Dražoviec a Čakajoviec.

Šelmu si asi o druhej v noci všimol poľovník z posedu. „Najskôr som si myslel, že to je diviak, ale keď prišiel bližšie všimol som si, že to je medveď. Bol som prekvapený,“ povedal.

Pohybujú sa blízko ľudí

Poľovníkovi sa vďaka technike s nočným videním podarilo zviera nasnímať. Podľa jeho odhadov išlo o mladého medveďa. Na posede napokon strávil viac ako hodinu, keďže sa medveď pohyboval v okolí miesta, kde stálo jeho auto.

„Je to prekvapivé, išiel okolo dediny a okolo cyklotrasy. Potom sa okolo rieky vracal do lesa,“ uviedol predseda poľovného združenia Čakajovce Marek Szalai. Podľa jeho slov nebolo doteraz historicky zaznamenané, že by sa v okolí nejaký medveď pohyboval.

Stopy šelmy sa podarilo dohľadať, mal by sa pohybovať v okolí lokality, ktorá je rušná a plná turistov. „Treba byť opatrný a používať hlavne chodníky, neschádzať z nich dole. Keď sú vysoké repky, medveď sa tam môže skrývať a môže dôjsť k stretu,“ upozornil Szalai.

Zásahový tím pre medveďa hnedého už aktivovali aj v Banskej Bystrici. Ako informuje radnica na sociálnej sieti, pohyb zvieraťa zaznamenali v mestskej časti Uhlisko v lokalite pod mostíkmi.