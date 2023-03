Rodina chodiaca iba po štyroch na dlhé roky zmiatla vedcov. Považovali to za zvrat evolúcie, pravda je ale inde

Obdobím, keď svet skúmame po štyroch, si prejde každý človek. Akonáhle sa však postavíme na nohy, tento druh chôdze, prirodzene, odsúvame. No turecká rodina s obrovským počtom detí má až päť členov, ktorí sa celý život presúvajú po štyroch. Tento fakt zaujal vedcov a úprimne povedané, zamestnal ich na celé roky. Dnes už však vieme, čo za touto zvláštnosťou stojí.

Nie je to spätná evolúcia

Ako uvádza portál IFL Science, rodina Ulasovcov žije v južnom Turecku a spolu s rodičmi je pod jednou strechou aj ich 19 detí. Bohužiaľ, až 7 z nich trpí mentálnym postihnutím. Čo vedcov zaujalo je fakt, že päť z detí vykazuje veľmi zvláštny druh chodenia – po štyroch. V tomto pohybe sú naozaj zbehlí a výskumníkov zaujímalo, čo môže za touto abnormalitou stáť. Pôvodný výskum realizoval Üner Tan, ktorý poruchu definoval ako Üner Tanov syndróm s kontroverzným záverom, že ide o spätnú evolúciu.

Pochopiteľne, porovnávanie s opicami sa nepáčilo hlave rodiny Ulasovcov, ale ani niektorým ďalší vedcom. Do situácie sa tak vložili britskí vedci a spolu s BBC natočili dokument o tejto rodine. Výsledky ďalších výskumov označili Tanove závery za urážlivé a prišli s novými poznatkami, ktoré by mohli za zvláštnosťou byť.

Cerebrálna ataxia

Podľa zistení vedcov by mali súrodenci trpieť cerebrálnou ataxiou, čo je vrodená choroba, ktorá spôsobuje problémy s rovnováhou a prakticky znemožňuje vzpriamenú chôdzu. Tento stav však nemá nič spoločné s génmi, ktoré sa podieľajú na evolúcii. Zaujímavý je ale fakt, že prsty v tejto anomálii môže mať aj samotná výchova – mladší súrodenci evidovali tento pohyb u starších a v prípade, že do toho nezasiahli rodičia, považovali to za úplne normálne.

Preklasifikovanie Üner Tanovho syndrómu však bude náročné, nakoľko sa väčšina mutácii tohto typu viaže na jeden gén – VLDLR, uvádza IFLScience. Okrem toho môžu byť pri tejto chorobe zapojené aj ďalšie štyri gény, čo výskumníkom sťažuje určenie základného mechanizmu choroby.