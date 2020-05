Blízko centra Banskej Štiavnice stojí unikátne ubytovanie: Ponúka výhľad do lesov a absolútne súkromie

Horúca káva, skvelé raňajky, ale aj outdoorová kúpeľňa a zvuky prírody. Uprostred Štiavnických vrchov sa v lese neďaleko najznámejších pamiatok a atrakcií Banskej Štiavnice nachádza netradičná drevená chata. Kotydž je ubytovanie pre náročných. Nie na luxus, ale na zážitky.

V posledných rokoch sa vo svete objavil zaujímavý trend. Určitej časti ľudí sa už zunovali hotelové komplexy či penzióny a začali vyhľadávať menej tradičné formy ubytovania. Nie je to tak dávno, čo sa tento trend objavil aj na Slovensku. A tak vznikol aj Kotydž, malebná drevená chata uprostred lesa s unikátnym výhľadom na prírodu, ktorá je však od civilizácie vzdialená len niekoľko minút, a tak si sem pokojne môžete objednať aj pizzu.

Ako už býva zvykom, netradičné nápady vznikajú netradičným spôsobom. „Idea vytvoriť Kotydž vznikla vo vlaku cestou z vysokej školy pri našej bežnej konverzačnej téme – čo by sme museli robiť, aby sme nemuseli robiť. Keďže sme obe snívali o malebnom domčeku v lese, rozhodli sme sa náš sen zrealizovať,“ hovoria zakladateľky projektu Kotydž.

A tak začali sledovať zaujímavé a netradičné ubytovania v zahraničí, ktoré sa už v tom čase tešili veľkej obľube. Inšpirované týmito projektami, postupne vytvorili svoj vlastný koncept a podobu unikátnej drevenej chaty. Od prvotnej myšlienky prešiel približne rok a v Štiavnických vrchoch vyrástla chatka s názvom Kotydž. Prvých hostí vítala v januári tohto roku a o jej atraktivite svedčí aj fakt, že na tohtoročnú letnú sezónu je už takmer úplne vybookovaná.

Kotydž je neveľká chata uprostred prírody, v ktorej sa ale nachádza všetko, čo človek potrebuje k prežitiu pohodového víkendu. A ešte aj o čosi viac. Je vytvorená v koncepcii minimalizmu, napriek tomu tu človek nájde niekoľko knižiek, stolné hry, kávovar či dokonca premietačku na sledovanie obľúbeného filmu. To všetko pri veľkej presklennej stene, cez ktorú sa človek neustále pozerá na Štiavnickú prírodu priamo z pohodlia postele. Chata Kotydž ponúka ubytovanie pre dve osoby, vítaní sú aj domáci miláčikovia. V ponuke je celoročne, pričom každé ročné obdobie ponúka odlišnú atmosféru.

„Našou klientelou sú prevažne mladšie páriky a ľudia, ktorí hľadajú niečo viac ako klasické ubytovanie v hoteli. My im ponúkame dokonalé miesto na oddych v prírode, ďaleko od všetkých problémov a ľudí, pritom však stále dostatočne blízko na to, aby si dokázali objednať pizzu priamo ku chate,“ hovoria autorky projektu.

Centrum Banskej Štiavnice je od chatky Kotydž vzdialené asi 5 minút, pohodový víkend je tak možné spojiť s klasickým konceptom urban turizmu. Za jednu noc počas hlavnej sezóny tu zaplatíte 100 eur, poprípade 110 eur počas víkendu. S rezerváciou sa však musíte poponáhľať, o Kotydž je totiž na najbližšie tri mesiace veľmi veľký záujem.

